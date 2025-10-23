VIDEO: Thuỷ thủ tàu hải quân lớn nhất New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

VIDEO: Thuỷ thủ tàu hải quân lớn nhất New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM

Hoàng Triều

(NLĐO) - Thuỷ thủ đoàn New Zealand đã trình diễn điệu nhảy haka truyền thống của người Maori để bày tỏ lòng hiếu khách, tình bạn khi đến TP HCM vào sáng 23-10.

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 1.

Sáng 24-9, tàu hậu cần HMNZS AOTEAROA thuộc Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS AOTEAROA cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP HCM trong 5 ngày

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 2.

Đón tàu và thủy thủ đoàn có Thượng tá Lê Anh Hoài, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân, cùng đại diện lãnh đạo UBND TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Cục Đối ngoại và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 3.

Tàu Hải quân New Zealand HMNZS AOTEAROA do Trung tá Robert Welford chỉ huy, cùng 105 sĩ quan, thủy thủ đoàn. Trong thời gian chuyến thăm, Nhóm Chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại địa phương; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao ...

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 4.

Tại lễ đón, để bày tỏ lòng hiếu khách, tình bạn khi đến TP HCM, các thủy thủ trong đoàn đã trình diễn điệu nhảy haka truyền thống của người Maori để cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt này

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 5.
Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 6.

Điệu nhảy Haka bắt nguồn từ bộ lạc Maori và dần trở thành một phần quan trọng trong văn hóa New Zealand

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 7.

Trước đó, các nữ sĩ quan, thủy thủ tàu trình diễn một ca khúc ngắn, gửi lời chào xã giao khi đến TP HCM

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM (Video: Hoàng Triều)

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 8.

Trung tá Robert Welford, chỉ huy tàu Hải quân New Zealand HMNZS AOTEAROA bày tỏ rất vui mừng được thăm TP HCM

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 9.

Các thủy thủ tàu Hải quân New Zealand giới thiệu sơ lược về tàu HMNZS AOTEAROA. Đây là là con tàu lớn nhất mà Hải quân Hoàng gia New Zealand từng vận hành

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 10.

Tàu Hải quân New Zealand HMNZS AOTEAROA có trọng tải 26.000 tấn với chiều dài 173,2 m. Đây là tàu hậu cần được thiết kế để hỗ trợ các tàu chiến hải quân khác bằng cách cho phép tiếp nhiên liệu (dầu diesel) và tiếp tế lại (thực phẩm và đạn dược) trong quá trình hoạt động

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 11.

Khu vực buồng tiếp nhiên liệu của tàu Hải quân HMNZS AOTEAROA

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 12.

Trực thăng chống ngầm Super Seasprites trên tàu HMNZS AOTEAROA

Thuỷ thủ tàu hải quân New Zealand nhảy điệu haka khi đến TP HCM - Ảnh 13.

Chuyến thăm của tàu HMNZS AOTEAROA diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo hai nước cũng vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2-2025. Đây là dịp để Bộ Quốc phòng Việt Nam và New Zealand làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, đồng thời, thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Hải quân hai nước


Tin liên quan

Việt Nam - New Zealand đẩy mạnh hợp tác kinh tế

Việt Nam - New Zealand đẩy mạnh hợp tác kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh.

Xác định tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - New Zealand

Ngày 27-8, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 31-8

Chủ tịch UBND TP HCM hội kiến Thủ tướng New Zealand

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại Hội trường Thống Nhất ngày 28-2.

New Zealand tàu hải quân nhảy điệu haka
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo