Việt Nam - New Zealand đẩy mạnh hợp tác kinh tế

Chiều 28-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đang thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh. Tổng Bí thư nhấn mạnh hai nước cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho các sản phẩm thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỉ USD như đã đề ra.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đường bay thẳng cũng như thủ tục cấp thị thực, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân hai nước; New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại nước này.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhấn mạnh New Zealand coi trọng vai trò chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, xem Việt Nam là đối tác quan trọng và gần gũi ở khu vực. Ông khẳng định Quốc hội New Zealand sẽ tích cực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee hoan nghênh sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam sang New Zealand học tập và nghiên cứu; nhất trí cần tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư, đặc biệt là thúc đẩy sớm có đường bay thẳng giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, ủng hộ New Zealand tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN, tiến tới nâng cấp quan hệ đối thoại ASEAN - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Giúp thương mại hai nước tăng trưởng

Tại hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước sớm hoàn tất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện để cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng và an ninh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị New Zealand hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà cả hai nước là thành viên, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Úc - New Zealand...

Đánh giá cao và nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee cho rằng hai nước cần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Ông khẳng định New Zealand sẵn sàng xem xét gia tăng nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường nước này, từ đó giúp thương mại hai nước tăng trưởng.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt; cũng như hợp tác, phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực.

Cùng ngày, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhất trí với đề xuất của Thủ tướng về "5 điểm hơn" nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, đối ngoại, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; duy trì các cơ chế hợp tác song phương, triển khai hiệu quả các văn kiện ký kết. Hai bên sẽ sớm đề ra chiến lược kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho việc mở cửa thị trường đối với các nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng; phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 3 tỉ USD vào năm 2026.



