VIDEO: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện hồi sinh ngân hàng Đông Á thành Vikki Bank

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng Phát triển TPHCM (HDBank), TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực ngân hàng này, lần đầu tiên chia sẻ về chặng đường hồi sinh ngân hàng Đông Á thành Vikki Bank.

Theo báo cáo của ban lãnh đạo tại đại hội, Vikki Bank có lãi chỉ sau 7 tháng, thu hút hơn 2,5 triệu khách hàng.

Việc tiếp nhận và tái cấu trúc Ngân hàng Đông Á, chuyển đổi thành Vikki Bank, được đánh giá không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn là đóng góp trách nhiệm vào sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ với các cổ đông

"HDBank sau khi tiếp nhận ngân hàng Đông Á đã thay đổi ngân hàng này có thể nói là kỳ tích hồi sinh. Ngân hàng Đông Á đã được tái cấu trúc và phát triển trở lại với các sản phẩm ngân hàng số, mang lại cơ hội việc làm cho 4.000 cán bộ nhân viên.

Không chỉ giữ được việc làm và tiếp tục làm nghề ngân hàng, thu nhập của nhân viên Vikki Bank còn tăng hơn 70% ngay trong năm 2025, năm đầu tiên chuyển giao. Hiện tại Vikki Bank là một trong những trọng tâm phát triển ngân hàng số của HDBank" – TS Nguyễn Thị Phương Thảo nói.

Không chỉ Vikki Bank, chia sẻ với các cổ đông, nữ tỉ phú cũng kể về việc HDBank trước đó từng sáp nhập ngân hàng Đại Á, rồi một công ty tài chính tiêu dùng thành HD Saison.

Hiện HD Saison là một trong những công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu thị trường, với chất lượng hoạt động và tài sản thuộc nhóm tốt nhất. HD Saison cũng đang trong quá trình chuyển đổi mô hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần.

"Đây là minh chứng đặc biệt cho năng lực mua bán – sáp nhập (M&A) của HDBank. Tất cả tổ chức được ngân hàng tiếp nhận ở thời điểm đó đều ở trong tình huống rất khó khăn nhưng hiện tại đều hồi sinh và phát triển thần kỳ. Toàn bộ cán bộ công nhân viên được giữ việc làm và bước sang một giai đoạn phát triển mới" – bà Thảo nói.