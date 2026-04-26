Kinh tế

VIDEO: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện hồi sinh ngân hàng Đông Á thành Vikki Bank

Tin, video: Thái Phương

(NLĐO) – Vikki Bank có lãi chỉ sau 7 tháng, thu hút hơn 2,5 triệu khách hàng và hồi sinh từ Ngân hàng Đông Á sau khi được chuyển giao bắt buộc.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng Phát triển TPHCM (HDBank), TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực ngân hàng này, lần đầu tiên chia sẻ về chặng đường hồi sinh ngân hàng Đông Á thành Vikki Bank. 

Theo báo cáo của ban lãnh đạo tại đại hội, Vikki Bank có lãi chỉ sau 7 tháng, thu hút hơn 2,5 triệu khách hàng. 

Việc tiếp nhận và tái cấu trúc Ngân hàng Đông Á, chuyển đổi thành Vikki Bank, được đánh giá không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn là đóng góp trách nhiệm vào sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ với các cổ đông

"HDBank sau khi tiếp nhận ngân hàng Đông Á đã thay đổi ngân hàng này có thể nói là kỳ tích hồi sinh. Ngân hàng Đông Á đã được tái cấu trúc và phát triển trở lại với các sản phẩm ngân hàng số, mang lại cơ hội việc làm cho 4.000 cán bộ nhân viên.

Không chỉ giữ được việc làm và tiếp tục làm nghề ngân hàng, thu nhập của nhân viên Vikki Bank còn tăng hơn 70% ngay trong năm 2025, năm đầu tiên chuyển giao. Hiện tại Vikki Bank là một trong những trọng tâm phát triển ngân hàng số của HDBank" – TS Nguyễn Thị Phương Thảo nói.

Không chỉ Vikki Bank, chia sẻ với các cổ đông, nữ tỉ phú cũng kể về việc HDBank trước đó từng sáp nhập ngân hàng Đại Á, rồi một công ty tài chính tiêu dùng thành HD Saison.

Hiện HD Saison là một trong những công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu thị trường, với chất lượng hoạt động và tài sản thuộc nhóm tốt nhất. HD Saison cũng đang trong quá trình chuyển đổi mô hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần.

"Đây là minh chứng đặc biệt cho năng lực mua bán – sáp nhập (M&A) của HDBank. Tất cả tổ chức được ngân hàng tiếp nhận ở thời điểm đó đều ở trong tình huống rất khó khăn nhưng hiện tại đều hồi sinh và phát triển thần kỳ. Toàn bộ cán bộ công nhân viên được giữ việc làm và bước sang một giai đoạn phát triển mới" – bà Thảo nói.

Vikki Bank có lãi sau 7 tháng được chuyển giao bắt buộc về HDBank

 

Tin liên quan

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giải thích vì sao HDBank không chia cổ tức bằng tiền mặt

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giải thích vì sao HDBank không chia cổ tức bằng tiền mặt

(NLĐO) - Ở giai đoạn hiện tại, ngân hàng ưu tiên giữ lại nguồn lực để tăng cường vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng nên sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 30%.

Sovico và HDBank đề xuất xây tòa tháp tài chính 99 tầng ở Thủ Thiêm trong 60 tháng

(NLĐO) - Tòa tháp có tên gọi “VIFC Core Tower”, được quy hoạch trên khu đất khoảng 12.610m², thuộc khu vực trung tâm rộng khoảng 9ha tại Thủ Thiêm.

Chứng khoán ngày 19-1: HDBank xuất hiện giao dịch thoả thuận gần 9.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 19-1 ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tăng mạnh, áp sát mốc lịch sử 1.900 điểm

