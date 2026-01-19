Chứng khoán ngày 19-1: HDBank xuất hiện giao dịch thoả thuận gần 9.000 tỉ đồng

Theo dõi diễn biến thị trường cho thấy ngay từ đầu phiên, VN-Index chịu áp lực rung lắc khá mạnh. Có thời điểm chỉ số lùi về quanh vùng 1.874 điểm khi hoạt động chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau chuỗi tăng trước đó. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng rõ rệt trong phiên chiều đã nhanh chóng đảo ngược tình thế, giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ và duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index tăng 17,46 điểm, tương đương 0,93%, lên mức 1.896,59 điểm – cũng là mức cao nhất trong ngày, chỉ còn cách mốc 1.900 điểm trong gang tấc.

Cùng chiều, HNX-Index tăng 2,67 điểm (+1,06%) lên 254,95 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,55% xuống 126,36 điểm. Trên sàn HoSE, VN30-Index tăng 13,89 điểm (+0,67%), đạt 2.094,24 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 19-1 ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tăng mạnh, áp sát mốc lịch sử 1.900 điểm

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn đang ở lại thị trường. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 38.000 tỉ đồng, riêng sàn HoSE ghi nhận hơn 37.555 tỉ đồng, tăng khoảng 5% so với phiên trước và cao hơn 20% so với mức bình quân một tháng. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,16 tỉ cổ phiếu.

Tâm điểm của dòng tiền trong phiên là nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản khu công nghiệp. Cụ thể, nhóm dầu khí – năng lượng tăng tới 3,54%, trở thành động lực chính kéo chỉ số đi lên. Trong đó, PLX (Petrolimex) bứt phá mạnh mẽ khi tăng trần 6,92%, đóng góp hơn 1 điểm cho VN-Index. Các mã khác trong ngành cũng đồng loạt tăng như GAS, BSR, PVS, qua đó củng cố vai trò dẫn dắt của nhóm này.

Song song đó, nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng "dậy sóng" với nhiều mã tăng mạnh. KBC tăng 6,74%, GVR tăng 5,85%, thu hút sự quan tâm lớn của dòng tiền đầu cơ.

Nhóm bất động sản nói chung giao dịch khởi sắc, trong đó VIC tăng 1,31%, VHM tăng 0,73%, cùng với các mã địa ốc khác như PDR, KDH ghi nhận sự hồi phục tích cực sau chuỗi ngày giảm liên tục.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường. Nhiều mã tăng khá như VPB (+2,6%), BID (+1,76%), MBB (+1,66%), HDB (+1,05%)… nhờ vào kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực của cả năm 2025. Tuy vậy, nhóm này vẫn có sự phân hóa khi VCB và STB giảm nhẹ. Nhóm chứng khoán diễn biến trái chiều, VIX tăng mạnh 5,26% trong khi HCM chịu áp lực chốt lời, giảm hơn 2%.

Xét về mức độ ảnh hưởng lên chỉ số, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index với khoảng 3,5 điểm, tiếp theo là GAS, GVR, BID và VPB. Ở chiều ngược lại, một số mã như VCB, MSN, SAB, BVH gây áp lực giảm điểm nhưng không đủ lớn để làm thay đổi xu hướng chung.

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên là động thái tích cực của khối ngoại. Sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng khoảng 490-505 tỉ đồng. Các mã được mua ròng mạnh nhất gồm GAS, PLX và CTG. Ngược lại, HCM, VRE và MSN là những cổ phiếu bị bán ròng đáng kể.

Ngoài ra, thị trường còn chứng kiến giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu HDBank (HDB), với gần 292 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị hơn 8.800 tỉ đồng. Phần lớn giao dịch được thực hiện ở mức giá trần, nhiều khả năng giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HDB đang ở vùng giá cao, gần đỉnh lịch sử sau khi tăng mạnh trong một năm qua.

Theo giới quan sát, phiên giao dịch ngày 19-1 cho thấy xu hướng thị trường vẫn tích cực, với dòng tiền mạnh, sự dẫn dắt rõ nét của các nhóm ngành chủ chốt và tín hiệu quay trở lại của khối ngoại. Việc VN-Index tiệm cận mốc 1.900 điểm tiếp tục là yếu tố thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong các phiên tới.

Phiên giao dịch cũng ghi nhận một số điểm nhấn đáng chú ý khác. Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) chính thức đưa toàn bộ 31,2 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với mã DCV. Trong phiên đầu tiên, cổ phiếu này tăng kịch trần 40%, lên 95.200 đồng/cổ phiếu, với lực cầu áp đảo và không ghi nhận bên bán.



