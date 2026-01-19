Chứng khoán ngày 19-1: HDBank xuất hiện giao dịch thoả thuận gần 9.000 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán ngày 19-1: HDBank xuất hiện giao dịch thoả thuận gần 9.000 tỉ đồng

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 19-1 ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tăng mạnh, áp sát mốc lịch sử 1.900 điểm

Theo dõi diễn biến thị trường cho thấy ngay từ đầu phiên, VN-Index chịu áp lực rung lắc khá mạnh. Có thời điểm chỉ số lùi về quanh vùng 1.874 điểm khi hoạt động chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau chuỗi tăng trước đó. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng rõ rệt trong phiên chiều đã nhanh chóng đảo ngược tình thế, giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ và duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index tăng 17,46 điểm, tương đương 0,93%, lên mức 1.896,59 điểm – cũng là mức cao nhất trong ngày, chỉ còn cách mốc 1.900 điểm trong gang tấc.

Cùng chiều, HNX-Index tăng 2,67 điểm (+1,06%) lên 254,95 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,55% xuống 126,36 điểm. Trên sàn HoSE, VN30-Index tăng 13,89 điểm (+0,67%), đạt 2.094,24 điểm.

- Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 19-1 ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tăng mạnh, áp sát mốc lịch sử 1.900 điểm

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn đang ở lại thị trường. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 38.000 tỉ đồng, riêng sàn HoSE ghi nhận hơn 37.555 tỉ đồng, tăng khoảng 5% so với phiên trước và cao hơn 20% so với mức bình quân một tháng. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,16 tỉ cổ phiếu.

Tâm điểm của dòng tiền trong phiên là nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản khu công nghiệp. Cụ thể, nhóm dầu khí – năng lượng tăng tới 3,54%, trở thành động lực chính kéo chỉ số đi lên. Trong đó, PLX (Petrolimex) bứt phá mạnh mẽ khi tăng trần 6,92%, đóng góp hơn 1 điểm cho VN-Index. Các mã khác trong ngành cũng đồng loạt tăng như GAS, BSR, PVS, qua đó củng cố vai trò dẫn dắt của nhóm này.

TIN LIÊN QUAN

Song song đó, nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng "dậy sóng" với nhiều mã tăng mạnh. KBC tăng 6,74%, GVR tăng 5,85%, thu hút sự quan tâm lớn của dòng tiền đầu cơ.

Nhóm bất động sản nói chung giao dịch khởi sắc, trong đó VIC tăng 1,31%, VHM tăng 0,73%, cùng với các mã địa ốc khác như PDR, KDH ghi nhận sự hồi phục tích cực sau chuỗi ngày giảm liên tục.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường. Nhiều mã tăng khá như VPB (+2,6%), BID (+1,76%), MBB (+1,66%), HDB (+1,05%)… nhờ vào kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực của cả năm 2025. Tuy vậy, nhóm này vẫn có sự phân hóa khi VCB và STB giảm nhẹ. Nhóm chứng khoán diễn biến trái chiều, VIX tăng mạnh 5,26% trong khi HCM chịu áp lực chốt lời, giảm hơn 2%.

Xét về mức độ ảnh hưởng lên chỉ số, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index với khoảng 3,5 điểm, tiếp theo là GAS, GVR, BID và VPB. Ở chiều ngược lại, một số mã như VCB, MSN, SAB, BVH gây áp lực giảm điểm nhưng không đủ lớn để làm thay đổi xu hướng chung.

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên là động thái tích cực của khối ngoại. Sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng khoảng 490-505 tỉ đồng. Các mã được mua ròng mạnh nhất gồm GAS, PLX và CTG. Ngược lại, HCM, VRE và MSN là những cổ phiếu bị bán ròng đáng kể.

Ngoài ra, thị trường còn chứng kiến giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu HDBank (HDB), với gần 292 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị hơn 8.800 tỉ đồng. Phần lớn giao dịch được thực hiện ở mức giá trần, nhiều khả năng giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HDB đang ở vùng giá cao, gần đỉnh lịch sử sau khi tăng mạnh trong một năm qua.

Theo giới quan sát, phiên giao dịch ngày 19-1 cho thấy xu hướng thị trường vẫn tích cực, với dòng tiền mạnh, sự dẫn dắt rõ nét của các nhóm ngành chủ chốt và tín hiệu quay trở lại của khối ngoại. Việc VN-Index tiệm cận mốc 1.900 điểm tiếp tục là yếu tố thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong các phiên tới.

Phiên giao dịch cũng ghi nhận một số điểm nhấn đáng chú ý khác. Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) chính thức đưa toàn bộ 31,2 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với mã DCV. Trong phiên đầu tiên, cổ phiếu này tăng kịch trần 40%, lên 95.200 đồng/cổ phiếu, với lực cầu áp đảo và không ghi nhận bên bán.


Tin liên quan

Con trai bầu Thụy xuất hiện tại Chứng khoán LPBank

Con trai bầu Thụy xuất hiện tại Chứng khoán LPBank

(NLĐO)- Con trai ông Nguyễn Đức Thụy được đề cử vào thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank

Có nên bán chứng khoán mua vàng, bạc?

(NLĐO) – Trong khi giá vàng, bạc liên tục lập những mốc cao mới, nhiều nhà đầu tư vẫn đang loay hoay đầu tư chứng khoán chờ "về bờ"…

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán FPT Nguyễn Văn Dũng xin từ nhiệm

(NLĐO)- Trong đơn từ nhiệm, Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán FPT cho biết do hoàn cảnh cá nhân

nhà đầu tư nước ngoài bất động sản thị trường chứng khoán khu công nghiệp Quỹ đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo