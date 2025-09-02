Trào dâng xúc động, tự hào Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9

Vào lúc 6 giờ 30 sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hàng trăm ngàn người dân trắng đêm háo hức mong chờ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9. Ảnh: Hoàng Triều

Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - nơi làm lễ kỷ niệm dành cho đại biểu có giấy mời và những lực lượng làm nhiệm vụ. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Báo Người Lao Động tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và sự chào đón của người dân.