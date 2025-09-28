HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động

Bài, ảnh, clip: Hải Anh

(NLĐO) - Toàn bộ bãi giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, cầu vượt Ngã Tư Vọng, gầm nhà ga S8 đã ngưng hoạt động; toàn bộ xe ô tô, xe máy đã được di dời

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại bãi giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, số 335 Nguyễn Khoái (phường Hồng Hà, Hà Nội) vào ngày 30-8 đã thiêu rụi khoảng 500 xe máy trên diện tích khoảng 300 m2. Để đảm bảo an toàn cho công trình sau sự cố, Sở Xây dựng Hà Nội chỉ cho phép xe tải trọng dưới 18 tấn lưu thông qua cầu Vĩnh Tuy.

VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 1.

Tại khu vực gầm cầu cạn Chương Dương (phía nội thành), 2 bãi trông giữ xe do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty Cổ phần Đồng Xuân sử dụng đã dừng hoạt động. Ảnh: Hải Anh

Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra ngày 30-8, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản về việc triển khai chỉ thị 06 của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu. Ngày 4-9, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã ra văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30-10-2025.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đến ngày 27-9, toàn bộ các bãi trông xe dưới gầm cầu cạn Chương Dương, Vĩnh Tuy, cầu vượt Ngã Tư Vọng, gầm khu vực nhà ga S8, chân cầu vượt đường Láng - Cầu Giấy đã ngừng hoạt động, các xe ô tô, xe gắn máy đều đã được di dời khỏi khu vực.

Toàn bộ gầm cầu cạn ở Hà Nội không còn trông, giữ xe ô tô, xe máy. CLip: Hải Anh

Tại gầm cầu Chương Dương (phía nội thành), phường Hàng Buồm, toàn bộ ô tô, xe máy đã được di dời. Bãi trông giữ xe nơi này ngừng hoạt động từ ngày 6-9 sau khi Sở Xây dựng TP Hà Nội có văn bản yêu cầu.

VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 2.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 3.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 4.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 5.

Đơn vị trông giữ xe đã ra thông báo dừng hoạt động và đề nghị người dân không gửi xe. UBND Phường Hàng Buồm cũng đặt biển cảnh báo khuyến cáo người dân không gửi xe cho những người trông xe trái phép. Ảnh: Hải Anh

Hiện khu vực này đã quây kín, phần gạch nền hư hỏng trong quá trình hình thành bãi xe đang được thay thế. Hành lang bằng sắt xung quanh bãi xe dưới gầm cầu cũng được sơn lại để bảo đảm mỹ quan.

Bãi giữ ô tô, xe máy dưới gầm vành đai 2, lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng cũng đã được di dời, dừng hoạt động từ 15-9. Phía ngoài đề biển thông báo ngừng trông xe do thuộc diện giải tỏa.

Bãi giữ ô tô, xe máy dưới gầm vành đai 2, lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng cũng đã được di dời, dừng hoạt động từ 15-9. Ảnh: Hải Anh

Bãi giữ ô tô, xe máy dưới gầm vành đai 2, lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng cũng đã được di dời, dừng hoạt động từ 15-9. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 7.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 8.

Bãi giữ ô tô, xe máy dưới gầm vành đai 2, lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng cũng đã được di dời, dừng hoạt động từ 15-9. Ảnh: Hải Anh

Theo đại diện Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội, khu vực này trước đây trông giữ khoảng 300 ôtô gửi theo tháng, kéo dài khoảng 500 m, chủ yếu đỗ sát dưới các trụ cầu. Giá giữ xe tính theo giờ từ 20.000 đồng hoặc theo ngày đêm với mức cao nhất 2,7 triệu đồng/tháng.

Với khu vực gầm cầu đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, nơi xảy ra vụ cháy bãi xe một tháng trước, các điểm trông giữ xe cũng đã ngừng hoạt động, lều bạt hay các phương tiện phục vụ trông xe được dọn đi. Gầm cầu được rào chắn, thành đường dẫn lên cầu đã được sơn phủ bề mặt.

VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 9.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 10.

Bãi xe gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng dừng hoạt động từ ngày 6-9. Ảnh: Hải Anh

Bãi xe gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng dừng hoạt động từ ngày 6-9. Hiện Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã cho người rào chắn, quây kín gầm cầu.

VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 11.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 12.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 13.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 14.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 15.
VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động- Ảnh 16.

Các bãi trông giữ xe gầm cầu vượt đường Láng - Cầu Giấy và khu vực dưới gầm nhà ga S8 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cũng đã ngừng hoạt động.

