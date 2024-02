Trời Hà Nội sương mù dày đặc sáng ngày 2-2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 2-2, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Nền nhiệt tăng cao nhất trên 24 độ ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội duy trì nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 17-19 độ C. Đến trưa và chiều, khu vực này có lúc giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24 độ C.

Sáng nay, trời Hà Nội sương mù dày đặc, rất hạn chế tầm nhìn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Trời Hà Nội sương mù dày dặc

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi và trung du chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Trời Hà Nội sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế

Người tham gia giao thông phải bật đèn chiếu sáng để đảm bảo quan sát, an toàn. Ảnh chụp lúc gần 8 giờ sáng

Khắp Hà Nội, sương mù bao phủ dày đặc

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa . Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.