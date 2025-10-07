VIDEO: Trong nhà ngập sâu, người dân Phú Đô phải đu thang thoát ra ngoài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

VIDEO: Trong nhà ngập sâu, người dân Phú Đô phải đu thang thoát ra ngoài

Bài, ảnh, video: Văn Duẩn

NLĐO) - Sáng sớm 7-10, mưa lớn đã gây ngập nặng ở làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều người dân phải trèo thang thoát hiểm để ra khỏi nhà.

Rạng sáng 7-10, trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo lại nhấn chìm khu vực chợ làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm - một "rốn" nước mỗi khi mưa to tại Hà Nội - lại bị ngập sâu. Ngoài đường chính, nước ngập khoảng 1 mét, qua thắt lưng người lớn.

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 1.

Mưa ngập tràn vào nhà, người dân làng bún Phú Đô (Hà Nội) phải trèo thang thoát hiểm ra ngoài để đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Duẩn

Nhiều nhà ở tổ dân phố (TDP) số 2, TDP số 3 ở gần khu vực chợ cũng bị nước ngập sâu tới gần nửa mét trong nhà. Người dân Ngõ 153 và nhiều ngõ khác trong khu vực này đã phải hò nhau dậy sớm, cùng giúp nhau kê đồ đạc, vật dụng, xe máy lên cao để tránh thiệt hại. Giao thông cơ giới bị tê liệt hoàn toàn. 

Trong sáng 7-10, học sinh nơi đây đã phải nghỉ học, hầu hết người lớn không thể đi làm do ngập rất sâu và không thể di chuyển bằng xe ô tô hay xe máy.

Người dân đã phải dùng những tấm chắn để ngăn nước vào nhà nhưng không hiệu quả, nước vẫn tràn vào và nhiều gia đình đã dùng máy bơm hay dùng xô chậu để múc nước.

Mưa ngập tràn vào nhà, nhiều người dân làng bún Phú Đô phải trèo thang thoát hiểm ra ngoài, đề phòng nước ngập nhà, chập cháy điện, trong khi cửa chính không mở được. Nhiều gia đình di chuyển đi nơi khác tạm trú tránh chờ nước rút để đảm bảo an toàn.

Người dân làng bún Phú Đô còn chưa hết mệt mỏi bởi trận ngập lụt kinh hoàng diễn ra hôm 30-9. Do ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi, khu vực này bị ngập rất sâu từ ngày 30-9 đến chiều ngày 2-10. 

Toàn bộ khu vực Ngõ 153 ở TDP số 2 và TDP số 3, giao thông bị tê liệt. Điện lực đã phải cúp điện trong 2 ngày để đảm bảo an toàn trong bối cảnh nước ngập vào nhà hơn nửa mét. Các hộ dân bị mất điện, không có nước sạch nên sinh hoạt bị đảo lộn, rất khó khăn. Không ít hộ gia đình kinh doanh còn bị thiệt hại hàng chục triệu đồng do hàng hóa bị ngập ướt, hư hỏng khi không thể di chuyển kịp đồ đạc lên cao.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận sáng 7-10:

Mưa ngập tràn vào nhà, người dân Phú Đô (Hà Nội) phải đu thang thoát ra ngoài để đảm bảo an toàn. CLIP: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 2.

Người dân Phú Đô (Hà Nội) phải đu thang thoát ra ngoài để đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 3.

Thoát ra ngoài bằng thang sắt và mang theo những vật dụng cần thiết nhất. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 4.

Một gia đình ở TDP số 3, bố cõng con, mẹ tay xách nách mang những vật dụng cần thiết và "di tản" khỏi nhà. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 5.

Sáng sớm nay 7-10, mưa rất lớn đã gây ngập kinh hoàng ở làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 6.

Sáng sớm nay 7-10, mưa rất lớn đã gây ngập nặng ở làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 7.

Sáng sớm nay 7-10, mưa rất lớn đã gây ngập nặng ở làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa ngập kinh hoàng ở làng bún Phú Đô sáng 7-10. Video: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 8.

Người dân đã phải dùng xuồng để di chuyển đồ đạc trong sáng sớm 7-10. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 9.
Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 10.
Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 11.
Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 12.
Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 13.

Sáng 7-10, làng bún Phú Đô chìm trong mênh mông nước, giao thông tê liệt. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 14.

Nước ngập tràn vào nhà, người dân phải khiêng tủ lạnh và các vật dụng có giá trị lên cao để tránh thiệt hại. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 15.

Nước ngập tràn vào nhà, người dân phải khiêng các vật dụng có giá trị lên cao để tránh thiệt hại. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 16.

Nước ngập tràn vào nhà, người dân phải khiêng tủ lạnh, xe máy và các vật dụng có giá trị lên cao để tránh thiệt hại. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn gây ngập nặng tại làng bún Phú Đô , Hà Nội sáng 7 - 10 - Ảnh 17.

Nước ngập tràn vào nhà, người dân phải dùng máy bơm nước ra ngoài để giảm thiệt hại. Ảnh: Văn Duẩn

VIDEO: Mưa ngập tràn vào nhà, người dân Phú Đô (Hà Nội) phải đu thang thoát ra ngoài - Ảnh 1.

Giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Văn Duẩn

VIDEO: Mưa ngập tràn vào nhà, người dân Phú Đô (Hà Nội) phải đu thang thoát ra ngoài - Ảnh 2.

Chỉ trong vòng 1 tuần, làng Phú Đô phải hứng chịu hai trận ngập kinh hoàng. Ảnh: Văn Duẩn



Tin liên quan

Ngã tư Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến thành “ốc đảo”

Ngã tư Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến thành “ốc đảo”

(NLĐO) - Sáng 7-10, Hà Nội có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, không thể đi lại, đảo lộn cuộc sống người dân.

Gần 48 giờ người dân Phú Đô vật lộn trong mưa ngập sâu và cô lập

(NLĐO) - Gần 48 giờ chịu cảnh mưa ngập sâu và mênh mông nước, điện cúp, nước sạch hết, nhiều người dân ở làng Phú Đô phải đóng bè di tản, thắp nến để ăn mì tôm

mưa ngập Hà Nội ngập lụt Hà Nội làng bún Phú Đô hoàn lưu bão số 11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo