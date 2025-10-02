Gần 48 giờ người dân Phú Đô vật lộn trong mưa ngập sâu và cô lập

Trận mưa lớn từ đêm 29 đến rạng sáng 30-9 đã khiến nhiều khu vực ở Thủ đô Hà Nội ngập sâu. Tại khu vực chợ Phú Đô cũng như khu vực Tổ dân phố số 2 và số 3 ở làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập từ 9 giờ sáng ngày 30-9 làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Gần 48 giờ người dân Phú Đô, phường Từ Liêm vật lộn trong mưa ngập sâu và cô lập. Hình ảnh diễn ra chiều và tối 1-10. Video: Văn Duẩn

Chỉ sau vài tiếng, nước đã ngập tràn khu chợ. Nước dâng rất nhanh. Đến 12 giờ trưa 30-9, toàn bộ khu vực chợ Phú Đô và nhiều ngõ, ngách ở các tổ dân phố số 2, số 3 nước đã tràn vào nhà.

Đặc biệt, tại ngách 153/30, hầu hết các hộ dân nước ngập 40-70 cm trong nền nhà, phần lớn xe máy của các hộ dân đều bị nhấn chìm trong nhà. Trạm biến áp khu vực chợ bị ngập, buộc điện lực phải cắt điện từ 12 giờ trưa 30-9 để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Điện cúp, những hộ gia đình nơi đây phải tằn tiện dùng nước sạch còn sót lại trên téc nước.

Từ ngày 30 đến 1-10, người dân Phú Đô đã phải dùng bè mảng tự chế để vẫn chuyển đồ đạc, vận chuyển người già, trẻ nhỏ tìm nơi khác tá túc. Ảnh: Văn Duẩn

Ngập lụt nghiêm trọng đã khiến rất nhiều người dân đã không thể đến công sở hoặc đi làm. Nhiều người không thể liên lạc với người dân do điện thoại bị hết pin do cúp điện kéo dài. Nhiều sinh viên không thể đến trường.

Nhiều người đã phải thả thang dây để nhận đồ tiếp tế do không thể mở cửa nhà do cửa điện đã hạ xuống để ngăn nước trước khi cúp điện.

Người dân Phú Đô cho biết chưa bao giờ chịu cảnh ngập lụt mới mức nước sâu như thế này. Ảnh: Văn Duẩn

Nhiều người bị ốm hoặc bị đau chân, người thân phải cõng ra khỏi nơi ngập. Ảnh: Văn Duẩn

Gia đình chị Trần Thị Hồng ở ngách 153/30 TDP số 2 có 5 người, trong đó có bố mẹ già trên 70 tuổi và một bé 12 tuổi bị đau chân. Cả gia đình phải cố thủ trên tầng 2 nhiều giờ đồng hồ.

Bố chị Hồng bị bệnh thực quản, chỉ ăn được cháo xay và uống sữa, nhưng điện đã bị cúp nên sau một đêm thức trắng vì lo lắng, sáng 1-10, vợ chồng chị đã phải rất vất vả nhờ người tìm cách đưa cả gia đình di chuyển sang làng Tân Mỹ để tá túc.

Mọi phương tiện giao thông đều bị tê liệt, người dân Phú Đô phải dùng bè mảng để di chuyển đồ đạc. Ảnh: Văn Duẩn

Trường mẫu giáo trong ngách 153/30 bị ngập rất sâu. Ảnh: Văn Duẩn

Cách nhà chị Hồng khoảng 50 m, gia đình ông Bồng có 7 nhân khẩu, trong đó có 3 cháu nhỏ cũng như một số hộ gia đình khác cũng phải tìm mọi cách để di chuyển tìm nhà nghỉ hoặc đi đến nhà người thân để ở tạm, chờ nước rút.

Hình ảnh người dân các tổ dân phố số 2 và số 3 ở Phú Đô phải vật lộn trong cảnh ngập lụt nghiêm trọng từ sáng 30-9 đến ngày 1-10. Ảnh: Văn Duẩn

Nhiều người dân phải lấy thùng xốp, mảnh gỗ làm bè mảng để di chuyển người già, trẻ nhỏ, vận chuyển đồ đạc đi ở tạm nơi khác.

Những gia đình cố thủ ở lại, nếu có người khỏe mạnh thì bì bõm lội trong nước để đi mua đồ ăn sẵn, hoặc là ăn mì tôm, lương khô nếu có bếp ga mini.

Một sinh viên lội bì bõm trong nước và rất khó khăn mới về được tới nhà sau một ngày đi học vất vả. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa lớn, ngập sâu đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân Phú Đô trong những ngày qua. Ảnh: Văn Duẩn

Người dân Phú Đô phải thắp nến và mua bếp ga mini để nấu mì gói ăn do cúp điện. Ảnh: Văn Duẩn

Vợ chồng anh Dư là người gốc làng Phú Đô cho biết trận mưa ngập này khiến khu vực này ngập sâu hơn cả đợt ngập lụt kinh hoàng năm 2008. "Tôi sống gần 50 năm ở làng, chưa bao giờ bị ngập như thế này. Mức nước của trận mưa này tràn vào nhà còn cao hơn khoảng 20 cm so với trận ngập lịch sử năm 2008" - bà Dư cho biết.

Tiệm tạp hóa của bà Dư ngập sâu hơn so với mực nước của đợt ngập năm 2008 tại Hà Nội khoảng 20cm. Ảnh: Văn Duẩn

Nhiều hộ bán hàng ở khu vực chợ tạm Phú Đô đã không thể kịp khuân vác hay chạy hàng lên chỗ cao nên đành phó mặc cho hàng bị ngập chìm trong nước, bị thiệt hại rất nặng nề.

Rạng sáng ngày 2-10, nước trong nền nhà nhiều gia đình ở khu vực này vẫn còn 20-50 cm; ngoài đường, nước vẫn ngập đến gần thắt lưng. Nước rút khá chậm dù đã ngập gần 2 ngày. Nguyên nhân do trạm bơm nước Đồng Bông bị hỏng 11 tổ máy, chỉ có 3 tổ hoạt động nên nước trong khu vực làng Phú Đô rút chậm.

Trước khó khăn của người dân, chiều tối 1-10, UBND - Ủy ban MTTQ - Hội Phụ nữ Phường Từ Liêm đã đi từng ngõ, ngách các hộ gia đình nơi đây để phát những phần hỗ trợ gồm mì gói, lương khô và những chai nước sạch để giúp người dân tạm thời khắc phục. Ảnh: Văn Duẩn



