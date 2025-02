VIDEO: Va chạm giao thông, 2 người phụ nữ xô xát với người đàn ông lớn tuổi

Ngày 27-2, lãnh đạo phường Phố Cò (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) cho biết Công an phường này đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát xảy ra trên địa bàn này vào sáng 26-2.



Hai người phụ nữ đuổi theo người đàn ông. Ảnh Gif

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải bài viết có nội dung sau khi va chạm giao thông, 2 người phụ nữ đi trên xe hiệu Mazda CX5 đã xô xát với một người đàn ông lớn tuổi. Mặc cho người dân can ngăn song hai bên vẫn lao vào "tác động vật lý" với nhau.

Theo video được đăng tải, tại hiện trường, một chiếc xe máy đã bị đổ ra đường cạnh chiếc xe Mazda CX5, chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, một người phụ nữ mặc áo xanh da trời, đội mũ bảo hiểm bất ngờ đá vào chiếc xe Mazda CX5.

Lúc này, một người phụ nữ bước xuống từ xế hộp đã cãi vã rồi xô xát với người phụ nữ mặc áo khoác xanh và một người đàn ông lớn tuổi. Sau đó, thêm một người phụ nữ khác ở trên xe ô tô xuống tiếp tục lao vào túm tóc, cãi vã với người đàn ông lớn tuổi.

Lãnh đạo phường Phố Cò cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 26-2, khu vực kênh phố Cò (thuộc phường Phố Cò). Ban đầu được xác định xuất phát từ vụ va chạm giao thông nhẹ, song hai bên đã không thỏa thuận được với nhau. "Trong quá trình thỏa thuận, hai bên đã bị kích động, không giữ được bình tĩnh nên đã lao vào nhau xô xát"- lãnh đạo phường Phố Cò nói.

Theo vị lãnh đạo này, nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã có mặt giải tán đám đông có mặt tại hiện trường, đồng thời mời những người liên quan đến vụ xô xát về trụ sở Công an để làm việc. Ngoài ra, Công an cũng thực nghiệm lại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.