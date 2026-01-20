VIDEO: Xe máy chở ba người lao thẳng vào CSGT, một thượng úy bị thương nặng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

VIDEO: Xe máy chở ba người lao thẳng vào CSGT, một thượng úy bị thương nặng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Khi đang tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, thượng úy CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã bị xe máy lao thẳng vào người, gây chấn thương nặng.

VIDEO: Xe máy lao thẳng vào CSGT, một Thượng úy bị thương nặng

Ngày 20-1, UBND xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 12 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm 5 cán bộ do đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. 

Khi đến Km851, đoạn qua thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, thượng úy Phan Lâm Phương đã ra hiệu lệnh dừng xe mô tô mang biển kiểm soát 38AA-293.93, chở theo 3 người, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Tuy nhiên, khi nhận tín hiệu dừng phương tiện, xe mô tô không chấp hành mà bất ngờ lao thẳng, va chạm trực diện vào thượng úy Phan Lâm Phương. Cú va chạm mạnh khiến cán bộ này bị hất văng xuống lề đường bên trái, xe mô tô cũng ngã ra bên đường.

Hậu quả, thượng úy Phan Lâm Phương bị gãy xương đùi trái và xương chậu, được đồng đội và người dân đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Hương Khê (Hà Tĩnh), sau đó chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị. 

Ba người trên xe mô tô bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và tổ chức điều tiết giao thông. Vụ việc đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Vì sao 2 công dân Quảng Trị bị Hoa Kỳ trục xuất?

Vì sao 2 công dân Quảng Trị bị Hoa Kỳ trục xuất?

(NLĐO) - Do cư trú bất hợp pháp, 2 công dân Quảng Trị đã bị Hoa Kỳ trục xuất về nước, bàn giao cho công an tỉnh này tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Quảng Trị: Nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

(NLĐO) - Tài khoản bất ngờ nhận được 440 triệu đồng, nhân viên y tế ở Quảng Trị đã chủ động trình báo công an và trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị: Tăng trưởng từ 10% là rất thách thức, đòi hỏi quyết tâm cao

(NLĐO) - Năm 2026, Quảng Trị sẽ "lấy ổn định để phát triển, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm"

Quảng Trị đường Hồ Chí Minh Công an Quảng Trị CSGT Quảng Trị xe máy tông CSGT Tuyên Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo