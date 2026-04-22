VIDEO: Xe tải nghi mất phanh lao dốc gây tai nạn khiến 2 tài xế tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Xe tải nghi mất phanh lao dốc gây tai nạn khiến 2 tài xế tử vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Qua camera cho thấy một xe tải nghi mất phanh lao nhanh từ trên núi xuống gây ra tai nạn thảm khốc ở mỏ đá tại Ninh Bình khiến cả hai tài xế tử vong

Ngày 22-4, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ tai nạn tại khu vực mỏ đá thuộc một nhà máy xi măng trên địa bàn, khi một xe tải nghi do mất phanh đã tông vào một xe tải khác khiến 2 tài xế tử vong.

Video xe tải nghi do mất phanh gây tai nạn khiến 2 tài xế tử vong

Qua hình ảnh camera cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 6 phút ngày 21-4, tại một mỏ đá trong khu vực nhà máy xi măng ở phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm trên, một xe ben chở đầy đá khi đi qua khu vực trạm cân đang thực hiện quay đầu thì bất ngờ một xe ben khác (nghi bị mất phanh) lao từ trên mỏ đá xuống với tốc độ cao, tông thẳng vào phần hông phía ghế lái.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe tải lật ngang, lượng đá lớn chất đầy trên thùng xe văng ra ngoài, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Hậu quả, cả hai tài xế tử vong tại chỗ.

Trong số 2 nạn nhân gặp nạn, xác định ông N.T.A. (SN 1986, ngụ xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình); nạn nhân còn lại đang được cơ quan chức năng xác minh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe khách chở khoảng 20 người nghi mất phanh gặp nạn tại Sa Pa

Xe khách chở khoảng 20 người nghi mất phanh gặp nạn tại Sa Pa

(NLĐO) - Xe khách chở khoảng 20 người tham quan đang lưu thông thì bất ngờ lao xuống taluy âm, đầu xe biến dạng.

VIDEO: Xe tải nghi mất phanh ở đèo Đá Trắng, tài xế đánh lái tránh nhiều xe rồi tông vách núi

(NLĐO) - Xe tải đổ đèo nghi mất phanh, tài xế đánh lái tránh nhiều phương tiện trước khi xe tông vào vách núi rồi lật ra đường.

Clip 3 học sinh nhanh trí cứu xe tải mất phanh, tuộc dốc ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Thấy xe tải bị mất phanh và tuộc dốc, 3 học sinh ở xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) hô hoán, giúp chặn xe để không gây tai nạn cho người khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo