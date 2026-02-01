HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Xe tải nghi mất phanh ở đèo Đá Trắng, tài xế đánh lái tránh nhiều xe rồi tông vách núi

Như Quỳnh

(NLĐO) - Xe tải đổ đèo nghi mất phanh, tài xế đánh lái tránh nhiều phương tiện trước khi xe tông vào vách núi rồi lật ra đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-2, trên quốc lộ 6 đoạn cột cờ xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Vào thời gian trên, xe tải BKS 29H-234.xx lưu thông trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến khu vực đèo Đá Trắng thì nghi xe mất phanh lao xuống dốc với tốc độ nhanh.

Video ghi lại vụ tại nạn giao thông tại đèo Đá Trắng trưa ngày 1-2. Nguồn: MXH

Lúc này, tài xế đánh lái để tránh xe tải đi cùng chiều nhưng lại gặp một xe máy đi chiều ngược lại. May mắn xe máy kịp đánh lái để tránh xe tải. 

Sau đó, chiếc xe tải đánh lái lại sang chiều đường của mình để tránh lao xuống vực thì va chạm với xe tải BKS 26A-304.xx chạy cùng chiều, đẩy chiếc xe này xuống rãnh, va vào taluy dương.

Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục lao nhanh về phía trước, tài xế đánh lái tránh xé ô tô con đi chiều ngược lại trước khi tông mạnh vào hộ lan taluy âm rồi lao sang đường đối diện tông vào vách núi, lật ngang. Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến 1 người bị thương nặng, 2 xe tải bị hư hỏng.

Xe tải mất phanh tông vào vách núi tại đèo Đá Trắng - Ảnh 2.

Xe tải nghi mất phanh đâm vào vách núi tại đèo Đá Trắng. Ảnh: P. Thọ

Được biết, đèo Đá Trắng nằm trên quốc lộ 6, có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, hai bên là vách núi cao và vực sâu. Tại cung đường nguy hiểm này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tin liên quan

Lật xe khách 3 người chết, 20 người bị thương: Xe mất phanh khi xuống dốc

Lật xe khách 3 người chết, 20 người bị thương: Xe mất phanh khi xuống dốc

(NLĐO) - Khi xuống dốc, phát hiện xe khách mất phanh, tài xế đã chủ động điều khiển xe tông vào ta-luy. Vụ việc khiến 3 người chết, 20 người bị thương.

Vụ xe khách 52 chỗ rơi đèo Bảo Lộc, nhiều người la hét cầu cứu: Xe mất phanh trước tai nạn?

(NLĐO) - Vụ xe khách rơi vực đèo Bảo Lộc đến hiện tại xác định 1 người chết và 3 người bị thương nặng.

Xe khách chở 36 người mất phanh khi xuống dốc ở Sa Pa

(NLĐO) - Lưu thông trên đoạn đường cua dốc, xe khách chở 36 mất phanh lao vào ta-luy dương khiến 3 người bị thương.

tai nạn giao thông tai nạn giao thông nghiêm trọng tỉnh Phú Thọ mất phanh xe tải đèo Đá Trắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo