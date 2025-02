VIDEO: Xử lý nhóm thanh niên "đầu trần" chạy xe máy dàn hàng trên quốc lộ

Ngày 17-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, làm rõ và và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn, giao thông đường bộ với nhóm thanh niên "đầu trần" chạy xe máy dàn hàng, lạng lách đánh võng trên Quốc lộ 1A hôm 14-2.

Hình ảnh nhóm thanh niên "đầu trần" dàn hàng ngày đi trên Quốc lộ 1A. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, công an xã làm việc, xử lý 5 trường hợp gồm: P.T.H. (SN 2004), T.T.P. (SN 2004 và P.V.V. (SN 1999); C.T.V. (SN 2006); N.V.Q. (SN 2007, tất cả cùng ngụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), với các lỗi vi phạm như: chở người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe, điều khiển xe không gắn biển số, không có giấy phép lái xe…

Clip nhóm thanh niên đầu trần dàn hàng trân quốc lộ

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội có kèm theo video, hình ảnh với nội dung vào khoảng 9 giờ 25 phút, ngày 14-2 trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm… gây bức xúc cho người đi đường.

Đây là những hành vi vi phạm rất nguy hiểm, thể hiện sự xem thường pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên, gây bức xúc cho người tham gia giao thông, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.