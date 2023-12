Viện phí rẻ hơn chục lần, thai phụ từ Hàn Quốc về nước theo dõi đẻ, cứu con trai

Mang thai lần 2, đang sống và làm việc tại Hàn Quốc, trong lần kiểm tra ở tuần thai thứ 27, chị T.P.L., được thông báo thai bị đảo gốc động mạch. Việc phẫu thuật có thể được thực hiện ở quốc gia này, nhưng rất phức tạp và chi phí lớn. Sau khi cân nhắc, chị quyết định về nước, đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám khi thai được 29 tuần.

Các bác sĩ Trung tâm chẩn đoán trước sinh cho biết thai nhi có dị tật tim đảo gốc động mạch, không có thông liên thất.

Mẹ từ Hàn Quốc về Việt Nam theo dõi đẻ, bé trai được cứu ngay sau sinh

Bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Phụ trách quản lý Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết loại dị tật em bé gặp phải là động mạch phổi và động mạch chủ bị nhầm chỗ, đảo vị trí cho nhau, kèm theo không có thông liên thất.



Dị tật này khá hiếm gặp, nguy hiểm, trẻ thường sẽ tử vong ngay sau khi chào đời nếu không được tranh thủ thời gian vàng tính từng phút để can thiệp cứu bé.

Sau khi hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ thống nhất tiếp tục theo dõi thai tại viện, lên kế hoạch can thiệp tim mạch ngay trong phòng đẻ, tránh nguy cơ trẻ suy hô hấp, tử vong ngay sau sinh.

Theo lãnh đạo bệnh viện, đây là lần đầu tiên cơ sở này thực hiện một ca mổ đặc biệt như vậy.

Phá vách liên nhĩ cấp cứu bé sơ sinh

Sáng 7-12, bé trai nặng 3,7 kg chào đời, khóc tốt, nhưng tím dần, bão hòa ôxy trong máu (SpO2) giảm rất nhanh về còn 35-40% (bình thường trên 95%). 5 phút sau khi chào đời, bệnh nhi được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) siêu âm tim, đánh giá tình trạng và lập tức can thiệp phá vách liên nhĩ cấp cứu, giành lấy sự sống cho bé sơ sinh ngay cạnh giường mổ của mẹ.

Các chuyên gia thông tin về bệnh nhi sơ sinh mắc bệnh lý phức tạp

Sau khi được can thiệp, tình trạng bệnh nhi tạm thời ổn định, tím nhẹ, nhịp tim dao động từ 160-170 lần/phút. Trẻ được chuyển sang Bệnh viện Nhi trung ương tiếp tục theo dõi và hồi sức. Hiện tại, bệnh nhi đã tự thở được, SpO2 trên 80%.

Tiến sĩ Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết đến sáng 8-12, em bé đã tự thở được.

Sau 2 tuần, nếu tình trạng ổn định, bệnh nhi sẽ được phẫu thuật, trả lại vị trí 2 gốc động mạch bị đảo ngược, giúp cấu trúc và sinh lý của tim trở về bình thường. Với dị tật này, bệnh viện đã thực hiện 800 ca, tỉ lệ thành công 97%.

Các bác sĩ cũng cho biết so với các nước trên thế giới, chi phí can thiệp đảo gốc động mạch ở Việt Nam thấp hơn rất nhiều lần, có thể thấp hơn từ 10-30 lần, trong khi hiệu quả và thành công sau can thiệp tương tự các nước phát triển.