Chiều 29-10 theo giờ địa phương (sáng 30-10, giờ Việt Nam), tại Văn phòng Thủ tướng Anh ở London, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Tại hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh để nâng tầm quan hệ. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác giữa Anh - ASEAN, làm cửa ngõ để Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, nhất là trong chuyển đổi kinh tế - năng lượng theo hướng xanh và bền vững, phát triển công nghiệp công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ song phương toàn diện, nhất là trong các khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt - Anh (UKVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng Keir Starmer khẳng định Chính phủ Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" (net-zero) vào năm 2050; hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); khuyến khích doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên gấp đôi trong thời gian tới. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung về việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Nội dung Tuyên bố chung đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước; khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh, tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Dịp này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống lừa đảo quốc tế và Kế hoạch tăng cường hợp tác về các vấn đề di cư.

Ký kết hàng chục thỏa thuận hợp tác

Trong ngày 30-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Anh với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp tiêu biểu hai nước.

Lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu của Vương quốc Anh đã trình bày những ý kiến tâm huyết, đi thẳng vào các vấn đề hợp tác đầu tư hiệu quả giữa Việt Nam và Anh trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện này, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam đang triển khai những quyết sách quan trọng để tạo xung lực cho giai đoạn mới. Trong đó, Việt Nam xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Để phát huy tối đa tiềm năng của hai nước trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư đề nghị doanh nghiệp Anh tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, AI, năng lượng, tài chính - ngân hàng…

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn Chính phủ và doanh nghiệp Anh có giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác cấp bộ, ngành, cơ quan Chính phủ, cấp địa phương, cấp tập đoàn tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh.

Hàng chục thỏa thuận hợp tác được ký kết tại sự kiện này. Trong các văn bản thỏa thuận hợp tác cấp bộ, ngành, cơ quan và Chính phủ, đáng chú ý có Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan, Thỏa thuận hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong các thỏa thuận hợp tác cấp địa phương, đáng chú ý là Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa TP HCM và TP Liverpool; Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay Vân Đồn; Thỏa thuận hợp tác thiết kế và sản xuất vệ tinh tại Việt Nam.

Nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn và doanh nghiệp hai nước cũng được ký kết. Trong đó, nổi bật là hợp đồng mua 100 máy bay A321neo, kèm quyền chọn mua 50 máy bay tiếp theo trị giá 25 tỉ USD; hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và động cơ dự phòng Rolls-Royce Trent 7000 cho đội máy bay A330neo của Vietjet trị giá 3,8 tỉ USD.

Đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 15 tỉ USD Trong khuôn khổ chuyến công du Anh, sáng 30-10 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall, Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle; gặp gỡ Phó Thủ tướng David Lammy, Nhóm nghị sĩ Liên đảng ủng hộ Việt Nam tại Quốc hội Anh. Tổng Bí thư đề nghị ngay sau chuyến thăm, Chính phủ hai bên xây dựng Kế hoạch hành động để đẩy mạnh hợp tác, sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 15 tỉ USD. Cùng ngày, Tổng Bí thư đã tiếp Nghị sĩ Kemi Badenoch, Chủ tịch Đảng Bảo thủ của Anh và có cuộc gặp ông Tony Blair - cựu Thủ tướng Anh, Chủ tịch Viện Tony Blair. Dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới thăm Bệnh viện Nhi Evelina London.



