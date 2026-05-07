Việt Nam - Ấn Độ ký nhiều thoả thuận hợp tác hàng không, du lịch, logistics, công nghệ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Việt Nam - Ấn Độ ký nhiều thoả thuận hợp tác hàng không, du lịch, logistics, công nghệ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thủ hiến bang Maharashtra đã chứng kiến lễ trao 27 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ

Chiều 7-5 theo giờ địa phương, tại TP Mumbai thuộc bang Maharashtra, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên.

Việt Nam - Ấn Độ ký nhiều thoả thuận hợp tác hàng không, du lịch, logistics, công nghệ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước

Các thỏa thuận gồm có:

1. Biên bản ghi nhớ về tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ.

2. Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác, hướng tới việc mở rộng các cơ hội quản lý dòng tiền, tài trợ vốn máy bay, cung cấp các giải pháp quản trị tài chính và các lĩnh vực khác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và JP Morgan Chase.

3. Hợp tác triển khai các dự án văn hóa-du lịch, trọng tâm là sản xuất phim SILA và tổ chức sự kiện Namaste Vietnam, nhằm quảng bá hình ảnh, kết nối hai thị trường và thúc đẩy du lịch song phương giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn MTV và Innovations India.

4. Công bố hợp tác phát triển hạ tầng Sân bay giữa Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời (Sun Group) và GMR Group, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác hạ tầng và kết nối hàng không giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo tiền đề mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không-du lịch.

Thỏa thuận với GMR Group: Nâng tầm hạ tầng hàng không với chuẩn mực vận hành quốc tế; hợp tác toàn diện trong hệ sinh thái sân bay của Sun Group tại Việt Nam; phối hợp thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác dịch vụ sân bay giữa hai quốc gia, bao gồm việc nghiên cứu phát triển các đường bay mới kết nối Phú Quốc với các sân bay trọng điểm trong mạng lưới của GMR Group nhằm tăng cường dòng khách du lịch và thúc đẩy giao thương song phương.

5. Công bố hợp tác và công bố các đường bay tới Ấn Độ giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không Mặt trời Phú Quốc và MINAR GROUP. Quảng bá điểm đến Phú Quốc và hệ sinh thái của Sun Group, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối của Sun PhuQuoc Airways tới thị trường Ấn Độ.

6. Thỏa thuận hợp tác đề ra khuôn khổ chung cho hợp tác chiến lược giữa các Bên liên quan đến dịch vụ hàng không, dịch vụ sân bay và hàng không, vận tải hàng không và logistics, dịch vụ thương mại phi hàng không, trải nghiệm hành khách, và việc tìm kiếm cơ hội phát triển và vận hành sân bay tại Việt Nam giữa Vietjet Air và GMR Airports Limited.

7. Khung hợp tác chiến lược trong lĩnh vực Du lịch nhằm khai thác chuỗi khách sạn Roseate tại Ấn Độ, lĩnh vực phục vụ mặt đất, Công nghệ và chuyển đổi số giữa Vietjet Air và Bird Group.

8. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, phân phối, thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao của Hetero Labs tại Việt Nam giữa Tổng Công ty dược Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hetero Labs.

9. Biên bản ghi nhớ về việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (Assocham).

10. Biên bản ghi nhớ về việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổ chức Doanh nghiệp Ấn Độ toàn cầu (IBF).

Việt Nam - Ấn Độ ký nhiều thoả thuận hợp tác hàng không, du lịch, logistics, công nghệ - Ảnh 2.

Lễ ký kết hợp tác phát triển hạ tầng Sân bay giữa Sun Group và GMR Group

11. Biên bản ghi nhớ về Hỗ trợ giải quyết và trao đổi kinh nghiệm trong tranh chấp thương mại giữa Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam-VIAC và Trung tâm trọng tài quốc tế Ấn Độ-IIAC.

12. Thỏa thuận Hợp tác phát triển tuyến container Việt Nam-Ấn Độ và cơ sở hạ tầng logistics giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Century Plyboards (India) LTD, còn gọi là Century Group.

13. Biên bản ghi nhớ đối tác chiến lược giai đoạn 2026-2028 giữa VINPEARL và Thomas Cook nhằm tăng cường chia sẻ thông tin thị trường và phối hợp marketing-bán hàng; tôn trọng tệp khách hàng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ; hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam và thương hiệu Vinpearl tại Ấn Độ; triển khai đào tạo, tổ chức chuyến khảo sát sản phẩm; phát triển sản phẩm trải nghiệm gắn với Vinpearl và thực hiện các hoạt động tiếp thị chung tại thị trường Ấn Độ.

14. Biên bản ghi nhớ đối tác chiến lược giai đoạn 2026-2028 giữa Công ty cổ phần VINPEARL và SOTC.

15. Biên bản ghi nhớ đối tác chiến lược giai đoạn 2026-2028 giữa Công ty cổ phần VINPEARL và Make My Trip.

16. Biên bản ghi nhớ về Hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, lữ hành giữa Vietravel và Make My Trip.

17. Biên bản ghi nhớ về Thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược thông qua việc thành lập liên doanh sản xuất vật liệu polymer công nghệ cao tại Ấn Độ giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao POLYMER Q&T và Pigments & Allieds.

18. Biên bản ghi nhớ về việc cung cấp và mở rộng sản phẩm cuộn thép không gỉ tại thị trường Ấn Độ giữa Công ty cổ phần TVL và Hempshier Steel Pvt Ltd.

19. Biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến xuất khẩu gia vị Việt Nam-Ấn Độ giữa Công ty cổ phần MARINA CAPITAL (thành viên Liên minh Invest Global) và The All India Spices Importers Federation (AISIF).

20. Hợp đồng khung về phát triển dịch vụ vận tải container kết nối Việt Nam-Ấn Độ giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Seahorse Ship Agencies Pvt Ltd.

21. Biên bản ghi nhớ về việc cam kết tăng cường phối hợp xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao trải nghiệm du khách trên tinh thần hợp tác bền vững giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và WOW INDIA TRAVEL & TOURS (P) LTD.

22. Biên bản hợp tác giữa Công ty cổ phần BIOWAY GROUP và Đại học Nông nghiệp Professor Jayashankar Telangana (PJTAU) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác triển khai và đánh giá công nghệ BIOWAY chuyển đổi rác thải hữu cơ thành phân bón tại bang Telangana (Ấn Độ).

Hai bên phối hợp xây dựng mô hình trình diễn thí điểm, thực hiện thử nghiệm khoa học, thúc đẩy quản lý rác thải bền vững và phát triển sản xuất phân bón hữu cơ.

23. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch, lữ hành giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn ORCHID INDOCHINA và Công ty trách nhiệm hữu hạn ΖΕNITH LEISURE HOLIDAYS.

24. Biên bản Tư vấn đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn INVESIFY quốc tế và Tập đoàn Jayashree.

25. Biên bản hợp tác Phát triển thị trường tại Việt Nam về các sản phẩm kim cương giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Cương & Trang sức ASIAN STAR và ASIAN STAR GROUP.

26. Biên bản hợp tác thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa 365 Group JSC và Statiq trong phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại Việt Nam, chuyển giao và nội địa hóa công nghệ sạc nhanh EV, hợp tác hệ thống lưu trữ năng lượng, giải pháp quản lý đội xe điện và tìm kiếm cơ hội đồng đầu tư trong lĩnh vực trạm sạc EV tại Việt Nam và ASEAN.

27. Biên bản hợp tác chuyển giao về các giải pháp AI, ứng dụng trong quản trị chuỗi bán hàng giữa Công ty cổ phần thương mại truyền thông tốc độ và Công ty chuyên về Công nghệ, năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tại TP Mumbai, bang Maharashtra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ: Mở rộng hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ.

Ấn Độ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo