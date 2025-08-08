HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Việt Nam - Angola đẩy mạnh hợp tác

Dương Ngọc

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi

Ngày 7-8, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Luanda, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola.

Tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón, Tổng thống Angola nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông tin tưởng chuyến thăm là dấu mốc đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào một giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng thống Angola đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, khai khoáng, luyện kim… Đánh giá trao đổi thương mại chưa tương xứng với tiềm năng, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço mong có thêm sản phẩm của Việt Nam hiện diện tại thị trường Angola, có thêm doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất tại nước này.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam - Angola là tài sản chung quý báu, là tài sản vững chắc để hai nước mở ra giai đoạn phát triển mới. Nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, Chủ tịch nước cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, cùng nhau xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Angola thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Việt Nam - Angola đẩy mạnh hợp tác- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh; phát huy và đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp…

Chia sẻ với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço về tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác thương mại song phương, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan của Angola tạo điều kiện dành ưu đãi để các doanh nghiệp Việt Nam sớm cụ thể hóa các dự án, kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực như: dầu khí, năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim… Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác giữa hệ thống ngân hàng hai nước và tăng cường đàm phán, thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế nền tảng nhằm mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỉ USD thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Angola, Chủ tịch nước đề nghị Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và các cơ quan chức năng tạo điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn để cộng đồng yên tâm sinh sống, làm việc ổn định, ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước thông qua duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban liên chính phủ và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Để đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước đề nghị Angola hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác với Liên minh châu Phi và ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế. Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong đó có các biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, phòng chống tội phạm, hợp tác giữa Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) với Công ty Dầu khí Sonagol của Angola; Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; Hiệp định chuyển giao người bị kết án tù; Ý định thư về thúc đẩy hợp tác quốc phòng…


