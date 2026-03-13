Việt Nam chạm trán nhiều đối thủ Đông Nam Á nếu ASIAD 20 đổi luật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Việt Nam chạm trán nhiều đối thủ Đông Nam Á nếu ASIAD 20 đổi luật

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Những điều chỉnh mới từ Hội đồng Olympic châu Á có thể khiến bóng đá Việt Nam mất đi vị thế độc tôn ở Đông Nam Á.

Theo nhiều nguồn tin trong khu vực, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã quyết định loại bỏ tiêu chí giới hạn số lượng đội tuyển tranh tài ở môn bóng đá tại ASIAD 20 sắp tới.

Trước đây, OCA gần như không áp đặt giới hạn về các đội tuyển tham gia bất kỳ môn thể thao nào tại Á vận hội, kể cả bóng đá. Ở ASIAD 19 tại Trung Quốc, có 21 đội tuyển bóng đá nam cùng cạnh tranh tấm HCV.

Việt Nam chạm trán nhiều đối thủ Đông Nam Á nếu ASIAD 20 đổi luật - Ảnh 1.

Việt Nam và Philippines là 2 quốc gia Đông Nam Á duy nhất đủ điều kiện dự ASIAD 20 ở môn bóng đá nữ theo quy định cũ (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, ở kỳ giải lần thứ 20 được tổ chức tại Nhật Bản, nước chủ nhà mong muốn cải thiện chất lượng chuyên môn của những trận đấu bóng đá. Theo phương án từng được thông qua trước đây của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Ủy ban Olympic Nhật Bản, chỉ 16 đội tuyển bóng đá nam từng tham dự VCK U23 châu Á 2026 mới có thể góp mặt tại ASIAD 20. Đối với bóng đá nữ, 12 đội giành quyền dự Asian Cup 2026 sẽ được trao suất đến kỳ Á vận hội năm nay.

Việt Nam chạm trán nhiều đối thủ Đông Nam Á nếu ASIAD 20 đổi luật - Ảnh 2.

Đội tuyển Olympic Việt Nam (phải) dừng bước từ vòng bảng ASIAD 19 (Ảnh: VFF)

Quy định này nhanh chóng vướng phải nhiều tranh cãi từ các Liên đoàn Bóng đá trong khu vực. Đặc biệt, Iran, quốc gia sẽ góp mặt ở cả nội dung bóng đá nam và nữ tại ASIAD 20, vừa tuyên bố rút lui khỏi World Cup 2026. Trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, OCA lo ngại nhiều đội tuyển đã giành vé đến Nhật Bản vào cuối tháng 9 tới sẽ không thể góp mặt.

Mới đây, theo tờ South China Morning Post, Liên đoàn Bóng đá Hồng Kông (HKFA) đã nhận thông báo chính thức từ OCA cho phép họ đăng ký đội tuyển tham gia môn bóng đá. Đáng chú ý, Hồng Kông (Trung Quốc) không thỏa mãn các yêu cầu ban đầu vì đồng thời vắng mặt tại VCK U23 châu Á 2026 và Asian Cup nữ 2026.

Hiện tại, OCA vẫn chưa chốt số lượng đội tuyển tham dự môn bóng đá tại ASIAD 20. Nếu điều chỉnh này được áp dụng, cơ hội sẽ mở ra cho hàng loạt đội bóng trước đó không đủ điều kiện tranh tài. Tại Đông Nam Á, Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay Philippines nhiều khả năng trở lại cuộc đua nếu được phép.

Việt Nam chạm trán nhiều đối thủ Đông Nam Á nếu ASIAD 20 đổi luật - Ảnh 3.

Thủ môn Cao Văn Bình có thể cùng U21 Việt Nam dự ASIAD 20 (Ảnh: AFC)

Cả đội tuyển nam và nữ Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi thay đổi trên vì đã chắc suất tham dự nhờ kết quả ở các sân chơi châu lục. Tuy nhiên, Việt Nam có thể không còn là quốc gia Đông Nam Á duy nhất tham dự ASIAD 20 ở cả bóng đá nam và nữ. Điều này cũng cho thấy mức độ cạnh tranh tại Á vận hội sắp tới sẽ quyết liệt hơn nhiều.

Sau thất bại của những nữ "chiến binh sao vàng" tại Asian Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thể trẻ hóa lực lượng ở cả đội nam và nữ nhằm chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới. Trước mắt, U21 sẽ thay U23 Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.


Tin liên quan

Bóng đá Việt Nam dự ASIAD 20 ở cả 2 nội dung nam và nữ

Bóng đá Việt Nam dự ASIAD 20 ở cả 2 nội dung nam và nữ

Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất giành quyền tham dự môn bóng đá ở cả 2 nội dung nam và nữ tại ASIAD 20.

Tuyển nữ Việt Nam bị loại, xác định 8 đội vào tứ kết ASIAD 19

(NLĐO) - Sau thất bại 0-7 trước Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức bị loại khi có thành tích kém nhất trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại ASIAD 19.

Thua 1-3 Ả Rập Saudi, Olympic Việt Nam bị loại từ vòng bảng ASIAD 19

(NLĐO) - Đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Ả Rập Saudi đang đối đầu nhau lúc 18 giờ 30 phút tối nay (24-9) ở lượt cuối bảng D môn bóng đá ASIAD 19

bóng đá Việt Nam bóng đá nữ Việt Nam bóng đá nữ Đông Nam Á liên đoàn bóng đá việt nam bóng đá nam Hội đồng Olympic châu Á ASIAD 20
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo