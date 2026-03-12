Bóng đá nữ Việt Nam: Hơn cả lời cảnh báo

Nhưng vấn đề lớn hơn không nằm ở một trận thua, mà ở việc bóng đá nữ Việt Nam (BĐNVN) đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để chuyển mình, trong khi Philippines đang vươn lên mạnh mẽ.

Cú trượt ở Asian Cup 2026

Thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt cuối bảng C khiến đội tuyển nữ Việt Nam khép lại Asian Cup 2026 với vị trí thứ ba và rơi xuống cuối nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Dù bằng điểm Philippines, đội Việt Nam thua hiệu số (-4 so với -2) và chính thức tan giấc mơ dự World Cup 2027.

Thất bại này không hẳn là một cú sốc, nếu nhìn lại hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu, kết cục ấy không quá bất ngờ. Tuyển nữ Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng chật vật 2-1 trước Ấn Độ - đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Sau đó là thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa, trận thua đã đẩy đội tuyển vào thế khó trước khi phải gặp Nhật Bản.

Khi đối đầu với một trong những cường quốc của bóng đá nữ châu Á và thế giới, cơ hội của Việt Nam gần như chỉ còn là phép mầu. Và phép mầu đã không xảy ra. Nhưng điều đáng nói là giấc mơ World Cup 2027 tan vỡ chỉ là cái cớ để nhìn rõ một vấn đề lớn hơn. BĐNVN đang trả giá vì chậm thay đổi, trong khi Philippines đang bứt lên mạnh mẽ. BĐNVN từ "nữ hoàng Đông Nam Á" giờ đang có nguy cơ mất ngôi vào tay Philippines.

Bóng đá nữ Việt Nam (trái) cần phải sớm cải tổ toàn diện để có những bước phát triển mới trong tương lai. (Ảnh: AFC)

Philippines đang thay đổi cục diện

Trong khi BĐNVN vẫn loay hoay với những bước tiến chậm chạp, thì bóng đá nữ Philippines đang vươn lên rất nhanh. Hai đội cùng lần đầu dự World Cup 2023, nhưng Philippines làm được những điều mà Việt Nam chưa làm được: ghi bàn và giành chiến thắng.

Thậm chí đội Philippines còn thắng 1-0 trước tuyển nữ New Zealand - đội đồng chủ nhà World Cup - là một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau World Cup 2023, Philippines tiếp tục tạo ra bước ngoặt lớn khi đá bại Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 2025 để giành HCV. Và tại Asian Cup 2026, trong khi Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng thì Philippines đã vào tứ kết.

Chỉ trong vài năm, cục diện bóng đá nữ Đông Nam Á đã thay đổi rõ rệt. Như đã nói trước đây, Việt Nam là "nữ hoàng" gần như không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, thì giờ đây chiếc vương miện ấy đang bị thách thức nghiêm trọng.

Sự tiến bộ của Philippines không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của một chiến lược dài hạn. Từ năm 2012, Liên đoàn Bóng đá Philippines đã chủ động khai thác nguồn cầu thủ gốc Philippines đang thi đấu trong hệ thống bóng đá học đường Mỹ. Đây là môi trường bóng đá phát triển, có hệ thống đào tạo bài bản và nguồn cầu thủ đông đảo.

Mười năm sau, chiến lược ấy đã cho kết quả khi Philippines giành vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử. Trong trận thắng New Zealand ở World Cup 2023, toàn bộ đội hình xuất phát của Philippines đều sinh ra ở nước ngoài. Chính sách nhập tịch không chỉ giúp họ mở rộng nguồn cầu thủ mà còn khắc phục điểm yếu lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á: thể hình và thể lực. Chiều cao trung bình của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup chỉ khoảng 1,60 m - thấp thứ nhì giải, trong khi Philippines đạt khoảng 1,67 m, gần bằng nhiều đội châu Âu.

Ở bóng đá nữ đỉnh cao, sự chênh lệch thể hình ấy có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong các pha tranh chấp, bóng bổng và tốc độ thi đấu. Philippines nhìn thấy vấn đề này từ rất sớm và tìm cách giải quyết.

Cơ hội phát triển đã bị bỏ lỡ

Điều đáng tiếc là BĐNVN từng có cơ hội rất lớn để phát triển. Tấm vé dự World Cup 2023 đã giúp đội tuyển nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội, truyền thông và các nhà tài trợ. Đó lẽ ra phải là cú hích để BĐNVN bứt phá mạnh mẽ hơn.

Nhưng nhìn vào nền tảng phát triển cho thấy một bức tranh khá mong manh. Giải vô địch quốc gia 2025 chỉ có 6 đội, trong đó có đội hình hai của nữ TP HCM, có nghĩa chỉ có 5 đội - một con số quá ít, đại diện cho chỉ 5 địa phương. Giải vô địch quốc gia mà còn như thế thì giải trẻ còn nhiều hạn chế hơn, buồn hơn là bóng đá nữ học đường gần như là con số 0, một khoảng trống mênh mông. Một nền móng như vậy thì khó có thể tạo ra nguồn cầu thủ dồi dào cho đội tuyển quốc gia.

Câu hỏi đặt ra là: Sau thế hệ Huỳnh Như, BĐNVN liệu sẽ có lớp kế thừa đủ mạnh? Và đã có câu trả lời: Đội Việt Nam không thể bảo vệ huy chương vàng SEA Games tại SEA Games 2025, bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2026 và tan vỡ giấc mơ lần thứ hai liên tiếp tham dự World Cup. Ngay như HLV Mai Đức Chung, công thần của BĐNVN cũng phải thốt lên thực trạng cay đắng: "BĐNVN không thể chỉ dựa vào tinh thần".

Sau World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ rất thẳng thắn: đừng nghĩ thua ít bàn trước các đội mạnh là thành công. Ở đẳng cấp cao, tinh thần quả cảm không thể bù đắp cho khoảng cách chuyên môn. Bóng đá nữ hiện đại đòi hỏi thể lực, tốc độ, sức mạnh và hệ thống đào tạo bài bản. Nếu không thay đổi, khoảng cách ấy sẽ ngày càng lớn. Lời cảnh báo của HLV Mai Đức Chung đã thành hiện thực.

Ba mươi năm trước, những người đặt nền móng cho BĐNVN từng tin rằng đội tuyển nữ sẽ dự World Cup trước bóng đá nam. Điều đó đã trở thành sự thật. Nhưng sau cột mốc lịch sử ấy, BĐNVN dường như chưa tận dụng hết cơ hội để bứt phá. Trong khi chúng ta còn loay hoay, thì Philippines đã tiến lên rất nhanh.

Kết quả tại Asian Cup 2026 giống như một lời cảnh báo. Không phải vì Việt Nam thua Nhật Bản mà vì BĐNVN đang bị vượt qua ngay trong chính khu vực Đông Nam Á. Nếu không thay đổi mạnh mẽ từ hệ thống đào tạo, giải đấu trong nước đến chiến lược phát triển dài hạn, ngày mà Việt Nam mất ngôi "nữ hoàng Đông Nam Á" có lẽ sẽ không còn xa.



