Thể thao

Việt Nam giành suất dự VCK U23 châu Á 2026

TƯỜNG PHƯỚC

Hạ Yemen 1-0, U23 Việt Nam toàn thắng sau 3 trận, đoạt suất dự vòng chung kết châu Á 2026 với vị thế nhất bảng C

Chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen ở lượt đấu cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 vào tối 9-9 giúp U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu toàn thắng và giành suất tham dự vòng chung kết giải đấu với vị thế đội nhất bảng.

Thử thách của đoàn quân HLV Kim Sang-sik được nâng tầm khó khi tiếp đón U23 Yemen trên sân nhà. Đội bóng Tây Á sở hữu dàn cầu thủ giàu thể lực, thể trạng cao to, không ngại va chạm khi tranh chấp hay đánh chặn từ xa. Trong khi đó, U23 Việt Nam thêm một lần xoay tua đội hình xuất phát hòng tạo bất ngờ cho đối thủ. Ông Kim Sang-sik cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị như: Đình Bắc, Văn Trường, Thanh Nhàn…

Việt Nam giành suất dự VCK U23 châu Á 2026- Ảnh 1.

Thanh Nhàn (22) sau bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam tối 9-9 (Ảnh: THẠO HOÀNG)

Trước lối chơi phòng ngự co cụm và chặt chẽ của đội khách, các học trò HLV người Hàn Quốc bế tắc trong việc triển khai bóng tấn công. U23 Việt Nam chiếm lợi thế về kiểm soát bóng, song mối liên kết rời rạc giữa các tuyến khiến khả năng tiếp cận khung thành đối phương không cao. Những thay đổi nhân sự gần cuối hiệp 1 cũng không thể giúp đội chủ nhà tăng hiệu quả tấn công.

TIN LIÊN QUAN

Trước lối chơi áp sát của các cầu thủ to khỏe phía U23 Yemen, thể lực của U23 Việt Nam dần bị bào mòn trong hiệp đấu thứ 2. Thầy trò ông Kim bị đối phương áp đảo trong những pha đua tốc độ lẫn "không chiến", bộc lộ nhiều khuyết điểm trong khâu phòng thủ. Nếu không có tài cản phá xuất sắc của thủ thành Trần Trung Kiên, U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở giải đấu kỳ này.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 70. Các học trò ông Kim tiếp tục thể hiện khả năng chuyển đổi trạng thái linh hoạt, xoay tua đội hình hợp lý. Sau tình huống ban bật ăn ý với Văn Thuận, Thanh Nhàn tự tin dứt điểm hiểm hóc bên cánh phải, đưa bóng găm thẳng vào góc gần khung thành U23 Yemen, giúp đội nhà vươn lên dẫn bàn. Đáng chú ý, Thanh Nhàn và Văn Thuận là 2 trong 3 cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhằm tăng cường sức tấn công cho U23 Việt Nam.

Ở những phút cuối trận, hàng thủ U23 Việt Nam đối mặt các đợt tấn công dồn dập bên phía Yemen nhưng Trung Kiên và các đồng đội đã kiên cường bảo toàn chiến thắng, lập thành tích giữ sạch lưới ở vòng loại. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp U23 Việt Nam thắng U23 Yemen ở vòng loại U23 châu Á.

Kết quả này cũng là động lực giúp U23 Việt Nam thêm phần tự tin, sẵn sàng hướng tới mục tiêu chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12-2025. 

U23 Việt Nam hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025, gồm đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và toàn thắng ở vòng loại để giành suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Ả Rập Saudi. Những kết quả khả quan tiếp tục làm dày bảng thành tích của HLV Kim Sang-sik kể từ khi chiến lược gia Hàn Quốc này nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Việt Nam giành suất dự VCK U23 châu Á 2026- Ảnh 2.


Tin liên quan

HLV U23 Yemen: "Hài lòng với các cầu thủ khi thất bại trước đội bóng hàng đầu châu Á"

HLV U23 Yemen: "Hài lòng với các cầu thủ khi thất bại trước đội bóng hàng đầu châu Á"

(NLĐO) - Dù thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, song HLV U23 Yemen cho rằng vẫn hài lòng về các học trò.

"Mũi khoan" mới của U23 Việt Nam

Nguyễn Công Phương là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam song góp công lớn giúp đội nhà đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 một cách thuyết phục.

Tuyển thủ U23 cần được thi đấu V-League

Đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 một cách thuyết phục, các tuyển thủ U23 Việt Nam cần được tạo cơ hội cọ xát ở V-League nhiều hơn

U23 Việt Nam VCK U23 châu Á 2026 U23 Yemen SEA Games 33 HLV Kim Sang-sik
