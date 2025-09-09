HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV U23 Yemen: "Hài lòng với các cầu thủ khi thất bại trước đội bóng hàng đầu châu Á"

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Dù thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, song HLV U23 Yemen cho rằng vẫn hài lòng về các học trò.

Sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, HLV Al Sunaini đã gửi lời chúc mừng và nhận xét về trận đấu: "U23 Việt Nam đã giành chiến thắng và vào vòng chung kết. Đây không phải trận đấu dễ vì U23 Việt Nam là đội mạnh, các bạn đã cải thiện qua từng trận.

Các cầu thủ của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, dù có những cơ hội và lẽ ra có bàn thắng ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Việt Nam đã tận dụng tốt hơn. Tôi cảm thấy hài lòng vì các cầu thủ Yemen. Việc đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á nên chúng tôi đã thất bại".

HLV U23 Yemen: "Hài lòng với các cầu thủ khi thất bại trước đội bóng hàng đầu châu Á"- Ảnh 1.

HLV U23 Yemen Al Sunaini

HLV U23 Yemen cũng đánh giá cao U23 Việt Nam vì đội bóng thi đấu không dựa vào cá nhân nào mà nổi bật ở tinh thần đồng đội và sự gắn kết.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik với 3 trận toàn thắng ở vòng loại đã giành tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết, ông bày tỏ: "Tôi chúc mừng các cầu thủ vì đã giành vé vào chung kết. Tiếp theo, cảm ơn người hâm mộ đã tới sân và cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Với U23 Việt Nam, đây là lứa cầu thủ mới hoàn toàn so với đội tuyển thời HLV Park. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hướng tới vòng chung kết một cách tốt nhất".

HLV U23 Yemen: "Hài lòng với các cầu thủ khi thất bại trước đội bóng hàng đầu châu Á"- Ảnh 3.

Nói về việc thay cùng lúc 3 cầu thủ ngay trong hiệp 1 ở trận đấu hôm nay, HLV Kim lý giải: "Lẽ ra tôi có kế hoạch thay người ở hiệp 2 nhưng mọi thứ không đi đúng kế hoạch nên tôi đã thay đổi sớm hơn".

Thanh Nhàn, người ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen giành ngôi đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối, bày tỏ: "Tôi vui và hạnh phúc vì đã ghi bàn. Sau khi lỡ hẹn U23 Đông Nam Á, bàn thắng này giúp tôi giải tỏa mọi thứ".


