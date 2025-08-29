VIỆT NAM KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN, TĂNG VỊ THẾ (*): Xây dựng tiềm lực an ninh - quốc phòng vững mạnh

Ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào (tiền thân của Quốc hội) khai mạc tại đình Tân Trào. Đại hội quyết định toàn dân đoàn kết đứng lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Dưới gốc đa Tân Trào, ngày 16-8-1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đọc bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa, chỉ huy đơn vị Giải phóng quân tiến về Hà Nội.

Trụ cột vững chắc

Theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trên hành trình 80 năm qua, Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong bảo vệ thành quả cách mạng; là biểu tượng của bản lĩnh, kỷ luật, nhân văn và trí tuệ Việt Nam. Trong kỷ nguyên phát triển mới hiện nay, quân đội tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân, là điểm tựa tinh thần cho nhân dân, là đội quân cách mạng trung thành, tinh nhuệ, từng bước hiện đại - xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổ hợp tên lửa S-125-VT do Viettel hiện đại hóa của Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

"Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn là lúc để hun đúc niềm tin vào tương lai. Từ ánh sáng mùa thu 1945, chúng ta tiếp tục viết nên những mùa xuân rực rỡ của hòa bình, độc lập và phát triển - với QĐND Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, là linh hồn của thế trận quốc phòng toàn dân, là người bạn trung thành, người con ưu tú của nhân dân Việt Nam anh hùng" - ông Bùi Hoài Sơn nhìn nhận.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết 80 năm trước, lực lượng vũ trang của ta tuy còn khiêm tốn (Giải phóng quân khoảng 5.000 người, cùng hàng trăm ngàn du kích, tự vệ địa phương), nhưng đây thực sự là vốn quý ban đầu của cách mạng, đặt cơ sở nền móng cho sự trưởng thành của QĐND Việt Nam. Điều quan trọng là nền móng đó đã định hình được một tổ chức quân sự khoa học, làm phương hướng phát triển cho toàn bộ quân đội ta đến tận ngày nay.

Lực lượng vũ trang hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cho thấy việc tổ chức lực lượng vũ trang "3 thứ quân" (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích) là hình thức phù hợp nhất để làm nòng cốt phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc. Trên cơ sở đó, bước sang giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng và Nhà nước ta phát triển lực lượng vũ trang "3 thứ quân" lên tầm cao mới, giúp lực lượng vũ trang thực sự phát huy vai trò nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.

Nhờ sự phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang "3 thứ quân", quân dân ta đã làm nên những chiến công vang dội. Chúng ta "càng đánh càng mạnh, càng thắng lợi" với những chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (1972)..., đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước chủ trương tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ đất nước.

Trang thiết bị hiện đại

Mới đây, ngày 16-8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã kiểm tra tổng hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết đây là lần đầu tiên có sự tham gia diễu binh của các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo như: Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng... "Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng chúng ta có đầy đủ các lực lượng, quân binh chủng bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc" - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Buổi tổng hợp luyện có sự tham gia của hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang; hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại của Bộ Quốc phòng và các loại xe đặc chủng của Bộ Công an, thể hiện rõ sự chính quy cũng như sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, nhiều loại vũ khí, khí tài đã được Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa.

Trong đó, đáng chú ý là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tự nghiên cứu, sản xuất. Tổ hợp bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa; có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa. Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển. Sản phẩm này đã minh chứng về bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của QĐND Việt Nam.

Tổ hợp phương tiện bay không người lái (UAV) cũng là một loại khí tài hiện đại, do Viettel nghiên cứu, sản xuất. Tổ hợp này gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng những UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng sản xuất nhiều loại UAV cảm tử, có thể được trang bị những loại vũ khí khác nhau để tấn công một số mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát hay cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều loại xe tăng cũng được cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang thiết bị tiên tiến. Trong đó, T90S - dòng xe tăng hiện đại bậc nhất trên thế giới, trang bị pháo, súng máy phòng không và súng máy PKT 7,62 mm - có ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, nạp đạn tự động, điều khiển hỏa lực nhanh, chính xác...

Theo Trung tướng Đinh Quốc Hùng - Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thời gian tới, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Tổng cục tập trung tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đạt trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại; có quy mô tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động phù hợp, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước.

"Lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" Tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19.8.1945 - 19.8.2025), lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đã khẳng định vai trò là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong bài viết "80 năm - Vinh quang CAND Việt Nam", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng CAND - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ngay khi mới ra đời, cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng CAND luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với QĐND và các lực lượng, các ngành, các cấp, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; lập nhiều chiến công, thành tích thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, CAND đã gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, không ngừng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. N.Hưởng



