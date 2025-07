Việt Nam là điểm đến trong chương trình của thành viên BTS

Theo trang MyDaily ngày 30-6 thông tin rằng Jimin và Jungkook của BTS đã hoàn thành ghi hình cho "Are You Sure?" mùa thứ 2. Mùa mới này được quay sau khi họ chính thức xuất ngũ.

Thụy Sĩ và Việt Nam là những điểm đến chính. Tuy nhiên, lịch phát sóng vẫn chưa được công bố chính thức.

Jungkook và Jimin của nhóm nhạc BTS trong chương trình "Are You Sure?" mùa 1

Chương trình truyền hình thực tế "Are You Sure?" mùa đầu tiên phát sóng vào tháng 8-2024. Khán giả theo chân hai thành viên này tham gia chuyến du lịch đầy ngẫu hứng đến Mỹ, đảo Jeju của Hàn Quốc và Thành phố Sapporo của Nhật Bản năm 2023.

Chuyến đi để lại những kỷ niệm khó quên cho hai thành viên cùng khán giả trước khi họ lên đường nhập ngũ. Họ đã tham gia nhiều hoạt động hài hước, vui nhộn.

Jimin và Jungkook nhập ngũ vào tháng 12-2023, xuất ngũ vào 11-6. Trước đó, một số hình ảnh, thông tin cả hai xuất hiện ở Đà Nẵng lan tỏa.

Tuy nhiên, người hâm mộ rất háo hức nhưng cho rằng cả hai đang thực hiện chuyến du lịch cá nhân và kêu gọi nhau không được làm phiền, không chụp ảnh, để họ thoải mái tận hưởng. Thông tin vì thế cũng không gây ồn ào lớn trên mạng xã hội.

Nhóm nhạc BTS có 7 thành viên, là nhóm nhạc K-pop tầm ảnh hưởng toàn cầu, lượng người hâm mộ hùng hậu. Vì thế, những hình ảnh Việt Nam có trong chương trình truyền hình thực tế của họ hứa hẹn sẽ có lợi lớn trong việc quảng bá hình ảnh ra thế giới.