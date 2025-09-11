HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Việt Nam lần đầu giành 2 giải vô địch toàn cầu ở World Scholar's Cup 2025

Dương Ngọc

(NLĐO)- Việt Nam cùng 30 quốc gia khác đã tham gia Vòng toàn cầu của mùa giải World Scholar's Cup 2025 (WSC - cuộc thi tranh biện) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan

Hai ngày liên tiếp tham gia Vòng toàn cầu của mùa giải World Scholar's Cup 2025, hai đội tuyển Việt Nam, ở hai bảng Junior (dành cho lớp 6, 7, 8) và Senior (dành cho lớp 9, 10, 11) lần lượt được xướng tên ở ngôi vị cao nhất trong cuộc thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam tại WSC từ trước tới nay.

Việt Nam lần đầu giành 2 giải vô địch toàn cầu ở World Scholar's Cup 2025 - Ảnh 1.

Thí sinh và huấn luyện viên Việt Nam ăn mừng tại sân khấu

Chiều 9-9, ba thí sinh ở bảng Junior giành chức vô địch, hạng mục Team Bowl gồm Đinh Ngọc Minh, Phạm Quỳnh Chi, Phạm Trường Giang. Ba học sinh đến từ Hà Nội đồng thời giành top 2 toàn cầu hạng mục Challenge.

TIN LIÊN QUAN

Chiều muộn 10-9, ba thí sinh ở bảng Senior gồm: Vũ Ngọc Tuệ Lâm, Hoàng Trọng Bảo, Trần Đỗ Quyên tiếp tục được xướng tên ở chức vô địch, hạng mục Team Bowl. 

Cũng ở bảng này, các thí sinh Nguyễn Hoàng Việt, Trịnh Phan Anh, Nguyễn Ngọc Bảo Phúc của Việt Nam giành top 2 hạng mục Challenge.

Ba thí sinh Nguyễn Vũ Hữu Đức, Hoàng Văn Minh Đức, Ngô Doanh Châu giành giải 3 hạng mục Team Bowl toàn cầu.

Việt Nam lần đầu giành 2 giải vô địch toàn cầu ở World Scholar's Cup 2025 - Ảnh 2.

Ba thí sinh Nguyễn Vũ Hữu Đức, Hoàng Văn Minh Đức, Ngô Doanh Châu giành giải 3 hạng mục Team Bowl toàn cầu.

Môn học ngoại khóa "hot" tại Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ 2015, sau 10 năm, tranh biện đã trở thành môn học ngoại khóa "hot" nhất trong khối trường cấp 2, 3 vài năm trở lại đây. Vòng thi Khu vực mùa giải WSC diễn ra tại Hà Nội tháng 5-2025 thu hút hơn 2.000 thí sinh tham dự, cao gấp khoảng 1,3 lần so với mùa giải năm trước.

Các hạng mục thi đấu chính của WSC gồm viết luận, tranh biện, thi kiến thức tổng quan. Cụ thể, WSC có 4 phần thi chia thành 2 nửa: Nửa kỹ năng (gồm Collaborative Writing - viết luận và Debate - tranh biện) và nửa kiến thức (gồm phần thi Challenge và Scholar's Bowl: Thi kiến thức tổng quan về nhiều chủ đề khác nhau: Âm nhạc, lịch sử, mỹ thuật, công nghệ, địa lý, chính trị xã hội).

Việt Nam lần đầu giành 2 giải vô địch toàn cầu ở World Scholar's Cup 2025 - Ảnh 3.

Top 3 Team Bowl: Nguyễn Vũ Hữu Đức, Hoàng Văn Minh Đức, Ngô Doanh Châu mang theo cờ tổ quốc trong hành trang "đến xứ người".

Theo huấn luyện viên Ngũ Tô Duy, các sân chơi như WSC, tranh biện hay viết luận giúp học sinh rèn tư duy phản biện, khả năng lắng nghe và từng bước hình thành tư duy độc lập. "Khi có sự tự tin và kiến thức nền tảng, học sinh mới đủ khả năng phản biện và đối diện thử thách"- ông Duy nói.

Để tham gia WSC, thí sinh phải nghiên cứu bộ đề cương 2.000 trang tiếng Anh với nhiều chủ đề chuyên sâu: Khoa học, công nghệ, văn học cổ điển, các bản giao hưởng nổi tiếng, học giả uy tín hay vấn đề chính trị - xã hội.

Học sinh muốn đoạt giải không chỉ ghi nhớ mà còn phải hiểu sâu kiến thức để phân tích, dự đoán tình huống. Quá trình tích lũy lượng kiến thức lớn đòi hỏi sức bền và phương pháp học đúng để khai phá tiềm năng.

Cuộc thi WSC khởi động bằng các vòng thi khu vực (regional round) tại 60 quốc gia, các thí sinh thắng ở thứ hạng cao nhất vòng khu vực sẽ nhận được thư mời tham dự vòng global (quốc tế) ở các điểm cầu trên thế giới (BangKok, London, Dubai, Seoul,...).

Thí sinh có điểm cao nhất vòng Global tiếp tục được gặp gỡ ở Đại học Yale (Mỹ) ở "Mùa giải của các nhà vô địch" để tranh tài vòng cuối cùng.


Giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bach khoa Innovation 2025 đã có chủ

Giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bach khoa Innovation 2025 đã có chủ

(NLĐO)- Trưa 9-8, vòng chung kết cuộc thi Bach khoa Innovation 2025 đã khép lại với các giải thưởng đã được xác định.

Việt Nam đoạt giải nhất liên hoan phim sinh viên quốc tế

(NLĐO) - Năm nay, Việt Nam đoạt 10 giải tại Liên hoan phim Sinh viên Quốc tế ISMA 2025. Giải nhất thuộc về nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang.

Bất ngờ thước phim ngắn dưới 1 phút đoạt giải thưởng lớn

(NLĐO) - Cuộc thi TVCreate 2025 làm phim vừa khép lại với chiến thắng thuộc về nhóm nữ sinh thế hệ Gen Z.

Học sinh Việt Nam Đội tuyển Việt Nam World Scholar's Cup cuộc thi tranh biện
