Thời sự Chính trị

Việt Nam lên tiếng việc Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình

Dương Ngọc

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình.

Ngày 26-10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Campuchia và Thái Lan ký kết văn kiện hòa bình nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức tại Malaysia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Việt Nam lên tiếng việc Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

"Là nước láng giềng của Campuchia và Thái Lan và là thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình ngày 26-10-2025".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng, tích cực, thể hiện cam kết của hai nước đối với hòa bình, hợp tác và phát triển, phù hợp với Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). "Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các nước, trong đó có Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 và Thủ tướng Anwar Ibrahim, Mỹ và Tổng thống Donald Trump, và các bên liên quan trong quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề" - Người phát ngôn bày tỏ.

"Việt Nam tin rằng văn kiện hòa bình sẽ tạo cơ sở để củng cố lòng tin và hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài. Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các nỗ lực chung của ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan triển khai đầy đủ, hiệu quả văn kiện này" - Người phát ngôn khẳng định.

Tin liên quan

Việt Nam hành động nhanh sau vụ bắt giữ công dân tại Campuchia liên quan lừa đảo

Việt Nam hành động nhanh sau vụ bắt giữ công dân tại Campuchia liên quan lừa đảo

(NLĐO)- 33 công dân Việt sắp được đưa về nước sau vụ triệt phá đường dây lừa đảo ở Campuchia.

Việt Nam sẵn sàng tham gia cơ chế bảo đảm thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan

(NLĐO) - Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về căng thẳng tại biên giới Campuchia - Thái Lan.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia - Thái Lan

(NLĐO) - Việt Nam tin tưởng Campuchia - Thái Lan sẽ nghiêm túc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao phạm thu hằng Campuchia người phát ngôn bộ Ngoại Giao biên giới Campuchia - Thái Lan
