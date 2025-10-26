Campuchia và Thái Lan chính thức kí "Hiệp định Kuala Lumpur"

Thỏa thuận mang tên "Hiệp định Kuala Lumpur", được kí kết giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia.

Tờ báo Campuchia The Phnom Penh Post gọi đây là "thỏa thuận hòa bình lịch sử" chấm dứt nhiều tháng căng thẳng, có lúc leo thang đụng độ gây nhiều thương vong ở khu vực biên giới hai quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúng kiến lãnh đạo Camphuchia và Thái Lan kí kết hiệp định lịch sử. Ảnh: The Phnom Penh Post

Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025, cùng chứng kiến lễ kí kết thỏa thuận này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Donald Trump tuyên bố: "Hai vị lãnh đạo sắp ký Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur. Cả hai quốc gia cam kết chấm dứt mọi hành động thù địch, cùng xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp".

Đồng thời, tổng thống Mỹ thông báo 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ tại Thái Lan từ cuối tháng 7-2025 sẽ được trả tự do ngay lập tức.

Ca ngợi vai trò của ông Donald Trump đối với nỗ lực hòa giải, ông Anwar Ibrahim nói rằng tổng thống Mỹ đã "cứu hàng ngàn sinh mạng".

Cam kết tuân thủ "Hiệp định Kuala Lumpur", Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Thái Lan cũng như tất cả đối tác để bảo đảm hòa bình bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước" - theo tờ The Straits Times.

Về phía Thái Lan, Thủ tướng Anutin cho biết nước này cam đoan rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới. Thái Lan chắc chắn bắt đầu trao trả binh sĩ Campuchia ngay sau lễ kí kết "Hiệp định Kuala Lumpur".

Phía Thái Lan sau đó giải thích rằng "Hiệp định Kuala Lumpur" không phải là hiệp ước hòa bình mà chỉ thể hiện "ý định cùng hướng tới bình thường hóa quan hệ".

Trong khi đó, ông Donald Trump xem đó là một trong tám cuộc xung đột mà ông giúp chấm dứt trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ lần này.

Truyền thông quốc tế nhận định "Hiệp định Kuala Lumpur" là bước tiến ngoại giao quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, góp phần ổn định khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan; từ đó mở đường cho hợp tác kinh tế, an ninh và nhân đạo giữa hai nước Đông Nam Á từng nhiều lần đối đầu căng thẳng.

Buổi lễ ký thỏa thuận này đã được tổ chức sớm hơn vài giờ so với kế hoạch theo đề nghị của thủ tướng Thái Lan. Ông Anutin cho biết ông về nước ngay sau buổi lễ để kịp quốc tang của Thái hậu Sirikit, người vừa tạ thế hôm 24-10.