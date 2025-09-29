HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Việt Nam lọt top 16 khiêu vũ thể thao Thế giới Latin Trung niên 2

Yến Anh

(NLĐO)- Cặp VĐV Phan Hiển-Thu Hương lọt top 12 Vô địch khiêu vũ thể thao thế giới mở rộng, VĐV Trung Hòa- Mỹ Trang top 16 Vô địch Thế giới Latin Trung niên 2.

Đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Giải WDSF Vagos, Portugal Open do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Bồ Đào Nha với những thành tích nổi bật ở hai nội dung quan trọng.

Cặp đôi VĐV dancesport Việt Nam lọt top 16 Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2 - Ảnh 1.

Cặp đôi vận động viên Phạm Trung Hòa – Nguyễn Mỹ Trang, trọng tài quốc tế Khánh Thi, trọng tài quốc tế Chu Tân Đức, cặp đôi vận động viên Phan Hiển – Thu Hương. Ảnh: Thanh Tùng

Tại nội dung WDSF World Open (New Series) Latin Adult, cặp vận động viên Phan Hiển – Thu Hương xuất sắc vượt qua ba vòng thi, lọt vào bán kết và xếp top 12 giải Vô địch thế giới mở rộng.

Trong khi đó, ở nội dung WDSF World Championship Latin Senior 2 (Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2), cặp đôi vận động viên Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang đã bất ngờ lọt vào vòng tứ kết, xếp hạng top 16 Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2. Đây cũng là đại diện châu Á duy nhất tiến sâu tới vòng tứ kết của nội dung này, vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ châu Âu và châu Mỹ.

Cặp đôi VĐV dancesport Việt Nam lọt top 16 Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2 - Ảnh 2.

Cặp đôi vận động viên Phan Hiển - Thu Hương. Ảnh: Thanh Tùng

Thành tích trên một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ và trình độ chuyên môn ngày càng cao của các vận động viên dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đáng chú ý, trọng tài quốc tế Khánh Thi cũng góp mặt trong ban trọng tài nội dung WDSF World Championship Latin Senior II – minh chứng cho uy tín và vị thế ngày càng lớn của dancesport Việt Nam.

Chia sẻ từ Bồ Đào Nha, trọng tài Khánh Thi xúc động cho biết rất vui mừng và tự hào khi đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu và đạt thành tích cao trong giải đấu lần này tại Bồ Đào Nha. Các vận động viên đã giữ vững phong độ thi đấu và tiếp tục cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng (Ranking) toàn cầu của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới, đưa dancesport Việt Nam nâng tầm trên bản đồ quốc tế.

Cặp đôi VĐV dancesport Việt Nam lọt top 16 Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2 - Ảnh 3.

Cặp đôi VĐV Phạm Trung Hòa – Nguyễn Mỹ Trang. Ảnh: Thanh Tùng

Vận động viên dancesport lứa tuổi Trung niên 2 Nguyễn Mỹ Trang chia sẻ các vận động viện và cả đoàn thể thao Việt Nam đều vô cùng bất ngờ và tự hào với thành tích này.

"Đây là lần thứ hai chúng tôi được vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự giải Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2. Nếu như lần trước, chúng tôi chỉ dừng bước ở vòng 2 với vị trí xếp hạng thứ 42, thì lần này việc lọt vào Tứ kết và xếp hạng thứ 16 đã là một bước tiến rất dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện để đạt thành tích cao hơn, qua đó truyền cảm hứng đến cộng đồng trung niên và lan tỏa vẻ đẹp của bộ môn khiêu vũ thể thao"- chị Mỹ Trang bày tỏ.

Cặp đôi VĐV Phan Hiển và Thu Hương đang là thành viên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam với bảng thành tích ấn tượng:

Vô địch Đông Nam A từ năm 2022 – nay Huy chương Bạc giải Vô địch Châu Á năm 2025 Top 3 Thế giới Vô địch Showdance năm 2025 Và là 1 trong 50 cặp ranking cao nhất của Bảng xếp hạng thế giới.

Cặp đôi VĐV dancesport Việt Nam lọt top 16 Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2 - Ảnh 4.

Cặp đôi VĐV Phạm Trung Hòa – Nguyễn Mỹ Trang cũng liên tiếp gặt hái thành tích quốc tế, trong đó có:

HCV lứa tuổi Trung niên II tại World Masters Games 2025 (Đài Loan, Trung Quốc) HCĐ Trung niên I tại Nice Open 2025 (Pháp) HCĐ Trung niên I & II tại Cyprus Open 2025 Top 6 Trung niên II tại WDSF Hradec Kralove Open 2024 (CH Czech) Vô địch hạng A Latin Trung niên II tại Giải Vô địch & Cúp KVTT Quốc gia 2024

Tin liên quan

Cờ vua, billiards snooker, kéo co, dance sport… sắp dự Olympic

Cờ vua, billiards snooker, kéo co, dance sport… sắp dự Olympic

(NLĐO) – Không chỉ mơ trở thành trò chơi đại chúng, được khắp nơi trên thế giới đón nhận và tập luyện, nhiều môn thể thao đang quyết liệt tấn công vào đấu trường Thế vận hội với kỳ vọng trở thành môn thi chính thức trong hệ thống Olympic.

