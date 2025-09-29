Việt Nam lọt top 16 khiêu vũ thể thao Thế giới Latin Trung niên 2

Đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Giải WDSF Vagos, Portugal Open do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Bồ Đào Nha với những thành tích nổi bật ở hai nội dung quan trọng.

Cặp đôi vận động viên Phạm Trung Hòa – Nguyễn Mỹ Trang, trọng tài quốc tế Khánh Thi, trọng tài quốc tế Chu Tân Đức, cặp đôi vận động viên Phan Hiển – Thu Hương. Ảnh: Thanh Tùng

Tại nội dung WDSF World Open (New Series) Latin Adult, cặp vận động viên Phan Hiển – Thu Hương xuất sắc vượt qua ba vòng thi, lọt vào bán kết và xếp top 12 giải Vô địch thế giới mở rộng.

Trong khi đó, ở nội dung WDSF World Championship Latin Senior 2 (Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2), cặp đôi vận động viên Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang đã bất ngờ lọt vào vòng tứ kết, xếp hạng top 16 Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2. Đây cũng là đại diện châu Á duy nhất tiến sâu tới vòng tứ kết của nội dung này, vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ châu Âu và châu Mỹ.

Cặp đôi vận động viên Phan Hiển - Thu Hương. Ảnh: Thanh Tùng

Thành tích trên một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ và trình độ chuyên môn ngày càng cao của các vận động viên dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đáng chú ý, trọng tài quốc tế Khánh Thi cũng góp mặt trong ban trọng tài nội dung WDSF World Championship Latin Senior II – minh chứng cho uy tín và vị thế ngày càng lớn của dancesport Việt Nam.

Chia sẻ từ Bồ Đào Nha, trọng tài Khánh Thi xúc động cho biết rất vui mừng và tự hào khi đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu và đạt thành tích cao trong giải đấu lần này tại Bồ Đào Nha. Các vận động viên đã giữ vững phong độ thi đấu và tiếp tục cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng (Ranking) toàn cầu của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới, đưa dancesport Việt Nam nâng tầm trên bản đồ quốc tế.



Cặp đôi VĐV Phạm Trung Hòa – Nguyễn Mỹ Trang. Ảnh: Thanh Tùng

Vận động viên dancesport lứa tuổi Trung niên 2 Nguyễn Mỹ Trang chia sẻ các vận động viện và cả đoàn thể thao Việt Nam đều vô cùng bất ngờ và tự hào với thành tích này.

"Đây là lần thứ hai chúng tôi được vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự giải Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2. Nếu như lần trước, chúng tôi chỉ dừng bước ở vòng 2 với vị trí xếp hạng thứ 42, thì lần này việc lọt vào Tứ kết và xếp hạng thứ 16 đã là một bước tiến rất dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện để đạt thành tích cao hơn, qua đó truyền cảm hứng đến cộng đồng trung niên và lan tỏa vẻ đẹp của bộ môn khiêu vũ thể thao"- chị Mỹ Trang bày tỏ.