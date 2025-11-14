Việt Nam - Mỹ thống nhất sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng

Sau phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam - và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer - Trưởng đoàn đàm phán Mỹ - đã diễn ra vào chiều ngày 10-11, sáng 12-11, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer tại trụ sở Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) khởi động các phiên đàm phán kỹ thuật.



Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với phía Mỹ trong phiên đàm phán kỹ thuật

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng, tập trung trao đổi về quan hệ kinh tế - thương mại song phương, cũng như triển khai kết quả đạt được tại Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 10-11 nhằm thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trao đổi một số vấn đề xung quanh kết quả Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 10-11; thống nhất một số nội dung để các nhóm đàm phán cấp kỹ thuật hai bên tập trung tiếp tục giải quyết bảo đảm đạt kết quả cao nhất.

Đây được xem là bước đi tiếp theo quan trọng, đề ra định hướng cho các nhóm kỹ thuật tại vòng đàm phán lần này, thể hiện cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại ổn định, cân bằng, công bằng và phát triển bền vững.

Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer ghi nhận những bước tiến tích cực trong chính sách thương mại, cải cách thể chế và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như kết quả các vòng đàm phán vừa qua, đồng thời khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi giữa các nhóm kỹ thuật nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao cũng như Bộ trưởng hai nước, hướng tới sớm hoàn tất khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Ngay sau cuộc làm việc trên, Đoàn đàm phán hai nước đã nhanh chóng bước vào triển khai các công việc ở từng nhóm để đàm phán các nội dung theo kế hoạch đã định trước.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với ông Rock Bordelon, Chủ tịch, cùng các lãnh đạo Charles Paddock and Rodrigo Garza Perez hello Gulf of America Energy Sourcing LLC (GAES), một tập đoàn năng lượng Mỹ, trụ sở chính tại bang Louisianaz.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo tập đoàn năng lượng GAES

Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của GAES, khẳng định Việt Nam khuyến khích tham gia phát triển hạ tầng và thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tại Việt Nam.



Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã làm việc với ông Joseph (Joe) Damond, Chủ tịch Toàn cầu Chính sách Thương mại Quốc tế và Khoa học tại Crowell Global Advisors (CGA). Ông từng là Phó Đại diện Thương mại Mỹ (1989-2001) và Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Mỹ (1995-2000).