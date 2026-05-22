Thời sự Chính trị

Việt Nam - Nga ký kết Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển giữa Việt Nam và Nga diễn ra ngày 22-5 tại Moscow (Liên bang Nga)

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, ngày 22-5, tại Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga, đã đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Cùng tham gia Phiên họp có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Phát biểu tại Phiên họp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Liên bang Nga; Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả với Hội đồng Biển Liên bang Nga trong lĩnh vực biển.

Bày tỏ vui mừng cùng Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì Phiên họp, Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev nhấn mạnh đóng góp và tầm quan trọng của hợp tác biển trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, phù hợp với định hướng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev đánh giá hợp tác song phương trong lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev thống nhất đánh giá, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại Phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển đã được hai bên tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nổi bật là: Hợp tác hải quân; ký kết các văn bản hợp tác; công nghiệp đóng tàu; hợp tác nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga về nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, môi trường biển; hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ và vận tải biển. Hợp tác đào tạo là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có đào tạo cán bộ Hải quân.

Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển giữa Việt Nam và Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như: Triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã được ký kết; tăng cường hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước; đào tạo; nghiên cứu khoa học; hợp tác vận tải biển...

Cũng tại Phiên họp, hai bên đã ký kết và trao Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030.

