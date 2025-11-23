Việt Nam nhấn mạnh 3 bảo đảm chiến lược

Ngày 22-11, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Nasrec ở TP Johannesburg - Nam Phi với chủ đề "Đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững", đánh dấu lần đầu tiên sự kiện cấp cao nhất của tổ chức này được diễn ra trên lục địa châu Phi.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh 4 ưu tiên lớn của nhiệm kỳ gồm: Tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó thiên tai, hỗ trợ tái thiết sau thảm họa cho các nước dễ bị tổn thương; bảo đảm tính bền vững của nợ cho các nước thu nhập thấp, đặc biệt ở châu Phi; huy động tài chính quy mô lớn cho chuyển đổi năng lượng công bằng, tăng dòng vốn khí hậu cho các nền kinh tế đang phát triển; thúc đẩy chế biến khoáng sản chiến lược tại chỗ để tạo việc làm và tăng trưởng bao trùm.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-11 với trọng tâm thảo luận về tăng trưởng bao trùm, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo và cải cách quản trị kinh tế toàn cầu.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các nhà lãnh đạo tham dự 2 phiên thảo luận quan trọng về chủ đề phát triển kinh tế bền vững và bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau và các đóng góp của G20 đối với một thế giới tự cường. Các nhà lãnh đạo chia sẻ nhận định kinh tế toàn cầu đang đứng trước nhiều rủi ro và bất ổn, thể hiện qua tình trạng bất cân đối vĩ mô toàn cầu, xu thế bảo hộ thương mại gia tăng, nợ công leo thang và cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngày càng thu hẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc, phát biểu tại phiên thảo luận thứ nhất của Hội nghị Thượng đỉnh G20 Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quản trị toàn cầu cần hướng tới mục tiêu trọng tâm là duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bao trùm, toàn diện. Nguyên tắc quan trọng nhất là tôn trọng bình đẳng cùng có lợi dựa trên luật lệ và thông lệ quốc tế. Đoàn kết, hợp tác, đối thoại nhằm tạo ra sức mạnh, đem lại lợi ích, củng cố niềm tin. Cách tiếp cận xuyên suốt là toàn dân, toàn diện, toàn cầu, đặt con người ở vị trí trung tâm. Với phương châm đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để có lòng tin, Thủ tướng đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ nhất, bảo đảm ổn định để phát triển trong quan hệ quốc tế, chính trị thế giới và kinh tế vĩ mô toàn cầu. Thủ tướng đề xuất G20 đi đầu trong tăng cường đoàn kết quốc tế, tìm kiếm giải pháp cho các xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Phối hợp chính sách để ngăn ngừa rủi ro hệ thống, ứng phó khủng hoảng, hạn chế rào cản thương mại, giảm thiểu phân mảnh chuỗi cung ứng, thúc đẩy các sáng kiến, chuyển đổi nợ phù hợp, bảo đảm ổn định vĩ mô toàn cầu.

Thứ hai, bảo đảm hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, hệ thống tài chính toàn cầu cân bằng, minh bạch, cởi mở, quyền tiếp cận bình đẳng về khoa học - công nghệ và tài chính cho phát triển. Thủ tướng đề nghị G20 tăng cường hợp tác, đấu tranh không chính trị hóa khoa học và thương mại, hỗ trợ các nước đang phát triển bằng các chính sách thương mại công bằng, hài hòa lợi ích. Phát triển hệ thống tài chính hiệu quả và nâng cao năng lực chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của các quốc gia.

Thứ ba, bảo đảm quản trị toàn cầu linh hoạt, hiệu quả, tạo hệ sinh thái cho phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng kêu gọi G20 cùng các cơ chế đa phương tăng cường đối thoại, xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu hài hòa giữa kinh tế - xã hội và môi trường, giữa hiện tại và tương lai, cân bằng lợi ích giữa các nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Cùng ngày 22-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế để trao đổi, thúc đẩy hợp tác song phương và chia sẻ các vấn đề quốc tế cùng quan tâm: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Brazil Lula da Silva, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, Hoàng thái tử Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed Al Nahyan, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Ngozi Okonjo-Iweala...



