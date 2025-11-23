Việt Nam nhấn mạnh 3 bảo đảm chiến lược

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Việt Nam nhấn mạnh 3 bảo đảm chiến lược

DƯƠNG NGỌC

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 22-11, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Nasrec ở TP Johannesburg - Nam Phi với chủ đề "Đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững", đánh dấu lần đầu tiên sự kiện cấp cao nhất của tổ chức này được diễn ra trên lục địa châu Phi.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh 4 ưu tiên lớn của nhiệm kỳ gồm: Tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó thiên tai, hỗ trợ tái thiết sau thảm họa cho các nước dễ bị tổn thương; bảo đảm tính bền vững của nợ cho các nước thu nhập thấp, đặc biệt ở châu Phi; huy động tài chính quy mô lớn cho chuyển đổi năng lượng công bằng, tăng dòng vốn khí hậu cho các nền kinh tế đang phát triển; thúc đẩy chế biến khoáng sản chiến lược tại chỗ để tạo việc làm và tăng trưởng bao trùm.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-11 với trọng tâm thảo luận về tăng trưởng bao trùm, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo và cải cách quản trị kinh tế toàn cầu.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các nhà lãnh đạo tham dự 2 phiên thảo luận quan trọng về chủ đề phát triển kinh tế bền vững và bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau và các đóng góp của G20 đối với một thế giới tự cường. Các nhà lãnh đạo chia sẻ nhận định kinh tế toàn cầu đang đứng trước nhiều rủi ro và bất ổn, thể hiện qua tình trạng bất cân đối vĩ mô toàn cầu, xu thế bảo hộ thương mại gia tăng, nợ công leo thang và cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngày càng thu hẹp.

Việt Nam nhấn mạnh 3 bảo đảm chiến lược - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc, phát biểu tại phiên thảo luận thứ nhất của Hội nghị Thượng đỉnh G20 Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quản trị toàn cầu cần hướng tới mục tiêu trọng tâm là duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bao trùm, toàn diện. Nguyên tắc quan trọng nhất là tôn trọng bình đẳng cùng có lợi dựa trên luật lệ và thông lệ quốc tế. Đoàn kết, hợp tác, đối thoại nhằm tạo ra sức mạnh, đem lại lợi ích, củng cố niềm tin. Cách tiếp cận xuyên suốt là toàn dân, toàn diện, toàn cầu, đặt con người ở vị trí trung tâm. Với phương châm đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để có lòng tin, Thủ tướng đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ nhất, bảo đảm ổn định để phát triển trong quan hệ quốc tế, chính trị thế giới và kinh tế vĩ mô toàn cầu. Thủ tướng đề xuất G20 đi đầu trong tăng cường đoàn kết quốc tế, tìm kiếm giải pháp cho các xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Phối hợp chính sách để ngăn ngừa rủi ro hệ thống, ứng phó khủng hoảng, hạn chế rào cản thương mại, giảm thiểu phân mảnh chuỗi cung ứng, thúc đẩy các sáng kiến, chuyển đổi nợ phù hợp, bảo đảm ổn định vĩ mô toàn cầu.

Thứ hai, bảo đảm hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, hệ thống tài chính toàn cầu cân bằng, minh bạch, cởi mở, quyền tiếp cận bình đẳng về khoa học - công nghệ và tài chính cho phát triển. Thủ tướng đề nghị G20 tăng cường hợp tác, đấu tranh không chính trị hóa khoa học và thương mại, hỗ trợ các nước đang phát triển bằng các chính sách thương mại công bằng, hài hòa lợi ích. Phát triển hệ thống tài chính hiệu quả và nâng cao năng lực chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của các quốc gia.

Thứ ba, bảo đảm quản trị toàn cầu linh hoạt, hiệu quả, tạo hệ sinh thái cho phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng kêu gọi G20 cùng các cơ chế đa phương tăng cường đối thoại, xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu hài hòa giữa kinh tế - xã hội và môi trường, giữa hiện tại và tương lai, cân bằng lợi ích giữa các nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 

Cùng ngày 22-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế để trao đổi, thúc đẩy hợp tác song phương và chia sẻ các vấn đề quốc tế cùng quan tâm: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Brazil Lula da Silva, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, Hoàng thái tử Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed Al Nahyan, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Ngozi Okonjo-Iweala...


Tin liên quan

Nỗ lực mới của G20

Nỗ lực mới của G20

G20 đang nỗ lực để không chỉ tồn tại mà còn gia tăng vai trò và ảnh hưởng trước những thách thức rất to lớn đối với tương lai của nhóm

Thuế quan Mỹ thành tâm điểm tại Hội nghị G20

Các chuyên gia cho rằng sự vắng mặt của các quan chức cấp cao Mỹ phản ánh sự hoài nghi của chính quyền ông Donald Trump

Xung đột Ukraine - Nga phủ sóng hội nghị G20

Chính quyền Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn giữ lập trường không cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột.

hội nghị thượng đỉnh G20 Nam Phi Việt Nam Thủ tướng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo