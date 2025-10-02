Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Trong 9 tháng đầu năm 2025, số tiền các doanh nghiệp Việt Nam chi ra để nhập khẩu gạo thậm chí còn nhiều hơn cả lúa mì và đậu nành

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố cho biết 9 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 7 triệu tấn, giá trị 3,55 tỉ USD, tăng 0,1% về khối lượng nhưng giảm 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. 

Chi tiền nhập khẩu gạo còn nhiều hơn lúa mì, đậu nành 

TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân do giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2025 chỉ đạt đạt 509 USD/tấn, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Không chỉ xuất khẩu giảm mà thặng dư ngành gạo cũng giảm khi chỉ còn 2,04 tỉ USD, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã chi đến 1,51 tỉ USD để nhập khẩu gạo – một con số rất khó tin với nhiều người.

Báo cáo trên không có thông tin chi tiết tình hình gạo nhập khẩu như: số lượng, đơn giá, các thị trường nhập khẩu chính và so sánh với cùng kỳ như các mặt hàng nhập khẩu giá trị cao khác như: lúa mì, bắp, đậu nành.

Trong thời gian trên, giá trị lúa mì nhập khẩu của Việt Nam chỉ là 1,09 tỉ USD, tăng 13,4%; giá trị nhập khẩu đậu nành là 953,3 triệu USD, tăng 28,7%. Đây là những mặt hàng Việt Nam không có thế mạnh nên chi phí sản xuất có giá cao.

Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới- Ảnh 2.

Việt Nam đã chỉ hơn 1,5 tỉ USD để nhập khẩu gạo

Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới!

Vào tháng 6 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo ngành gạo đã có dự báo trong năm nay, Việt Nam trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới (chỉ sau Philippines) với sản lượng dự kiến lên mức kỷ lục 4,1 triệu tấn. Năm 2024, Việt Nam là nước nhập khẩu gạo thứ 3 thế giới sau Philippines, Indonesia.

"Lý do của sự gia tăng này là do sản lượng gạo trong nước giảm và nhu cầu tăng đối với lúa có giá cả phải chăng từ Campuchia" – báo cáo USDA nêu.

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu gạo từ Ấn Độ cho hay nguồn cung từ nước này rẻ do chất lượng không bằng gạo Việt Nam với các đặc điểm như: gạo hay gãy, bạc bụng nên được dùng làm thức ăn gia súc hoặc đưa vào chế biến bún, bánh, phở, nấu rượu,…

Giá gạo Ấn Độ thấp nhất trong 3 năm

Tháng 9-2025, giá gạo thế giới đồng loạt giảm. Trong đó, giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào, giá gạo của Việt Nam cũng chạm mức thấp trong gần 2 tháng qua.

Cụ thể, cùng gạo trắng 5% tấm nhưng gạo Thái Lan có giá bình quân 355 USD/tấn, giảm 3,5 USD/tấn; gạo Ấn Độ 374 USD/tấn, giảm 2,6 USD/tấn; gạo Việt Nam, 376 USD/tấn, giảm 15,6 USD/tấn.


Tin liên quan

Việt Nam nhập 3,8 triệu tấn gạo từ Campuchia năm 2024

Việt Nam nhập 3,8 triệu tấn gạo từ Campuchia năm 2024

(NLĐO)- Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng tăng tỷ trọng gạo thơm, Japonica, gạo đặc sản.

Việt Nam chi 1 tỉ USD nhập khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói gì?

(NLĐO) - Trong 3 năm gần đây, nhập khẩu gạo có xu hướng tăng từ 689 triệu USD (năm 2022) lên 860 triệu USD (2023) và dự kiến năm 2024 lên đến 1,3 tỉ USD.

Việt Nam nhập khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới

Năm 2020, Việt Nam nhập khoảng 400.000 tấn gạo nhưng tăng mạnh vào năm 2021 - lên khoảng 2,5 triệu tấn và đạt kỷ lục trong năm nay

nhập khẩu gạo Việt Nam nhập khẩu gạo nhiều thứ 2 thế giới Vì sao Việt Nam nhập khẩu gạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo