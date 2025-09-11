HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Việt Nam phản ứng trước việc Israel không kích vào lực lượng Hamas ở Qatar

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phản ứng của Việt Nam trước việc Israel mới đây không kích vào lực lượng Hamas ở thủ đô Doha, Qatar và công tác bảo hộ công dân ở khu vực Trung Đông

Chiều 11-9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Israel mới đây không kích vào lực lượng Hamas ở thủ đô Doha, Qatar và công tác bảo hộ công dân ở khu vực Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Việt Nam lên tiếng trước không kích của Israel vào Hamas ở Qatar - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới"- bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, liên lạc với đầu mối cộng đồng người Việt Nam ở Qatar để nắm bắt tình hình.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được, hiện nay, chưa ghi nhận có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ cần thiết trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn"- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484.

Người phát ngôn lên tiếng về căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông

Người phát ngôn lên tiếng về căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông

(NLĐO)- Việt Nam quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông và lên án các hành động leo thang nguy hiểm, sử dụng vũ lực

Sẵn sàng phương án sơ tán công dân Việt Nam tại Trung Đông

(NLĐO)- Theo thông tin mới nhất của các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, các công dân Việt Nam hiện vẫn an toàn.

Israel không kích dồn dập thủ đô của Yemen

(NLĐO) - Kênh truyền hình Al Masirah do Houthi kiểm soát cho biết Israel đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen ngày 10-9.

