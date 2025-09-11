Chiều 11-9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Israel mới đây không kích vào lực lượng Hamas ở thủ đô Doha, Qatar và công tác bảo hộ công dân ở khu vực Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới"- bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, liên lạc với đầu mối cộng đồng người Việt Nam ở Qatar để nắm bắt tình hình.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được, hiện nay, chưa ghi nhận có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ cần thiết trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn"- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484.