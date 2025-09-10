Israel không kích dồn dập thủ đô của Yemen

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Israel không kích dồn dập thủ đô của Yemen

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Kênh truyền hình Al Masirah do Houthi kiểm soát cho biết Israel đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen ngày 10-9.

Các nhân chứng nói với Al Masirah rằng cuộc tấn công "nhắm vào đơn vị quân sự của Houthi".

Truyền thông Israel đưa tin nước này "đang tiến hành các cuộc không kích vào Yemen" nhưng quân đội Israel chưa đưa ra bình luận.

Theo cư dân ở thủ đô Sanaa, Israel đã tấn công một nơi ẩn náu giữa hai ngọn núi, được sử dụng làm trụ sở chỉ huy và kiểm soát, ngày 10-9. Chưa có công bố về thương vong hay thiệt hại.

Israel không kích dồn dập thủ đô của Yemen- Ảnh 1.

Bồn chứa dầu tại cảng do Houthi kiểm soát ở Hodeidah - Yemen bốc cháy sau cuộc tấn công của Israel ngày 20-7-2024. Ảnh: AP

Tập đoàn Dầu khí Yemen cho biết các máy bay của Israel nhắm mục tiêu vào một trạm y tế trên phố al-Sitteen ở Sanaa.

Đài phát thanh quân đội Israel thông báo trong số các mục tiêu có trụ sở và các trại quân sự của Houthi.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Y tế Yemen Anees al-Asbahi và phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree đã xác nhận cuộc không kích của Israel ngày 10-9. 

Đây là cuộc tấn công mới nhất của Israel kể từ khi xung đột với Houthi nổ ra cách đây hơn một năm. Houthi đã nhắm vào các tàu thuyền ở biển Đỏ nhằm "thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza". Phong trào này cũng bắn tên lửa về phía Israel. 

Israel đã đáp trả bằng cách không kích vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, bao gồm cảng Hodeidah quan trọng.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Cuộc tấn công gây sững sờ của Israel

Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Cuộc tấn công gây sững sờ của Israel

(NLĐO) – Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại Doha hoàn toàn do Israel thực hiện.

Nóng: Israel tuyên bố tấn công lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar lên án

(NLĐO) - Israel nói đã nhắm vào lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha, hành động bị Qatar chỉ trích là vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.

Bị Israel không kích, Houthi chịu tổn thất nặng

Lực lượng Houthi ở Yemen vừa chịu tổn thất nặng trong cuộc đối đầu với Israel trong diễn biến đe dọa khiến căng thẳng giữa 2 bên thêm leo thang.

Israel houthi Yemen không kích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo