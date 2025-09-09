AI không thay thế cho tư duy độc lập của người cán bộ Đảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

AI không thay thế cho tư duy độc lập của người cán bộ Đảng

Tin - ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Cán bộ sử dụng AI phải đặt mục tiêu phục vụ công việc lên hàng đầu và chịu trách nhiệm về sản phẩm đầu ra

Ngày 9-9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ các Đảng ủy và cơ quan Đảng toàn quốc bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

AI không thay thế cho tư duy độc lập của người cán bộ Đảng - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu TP HCM

Tại TP HCM, điểm cầu cấp thành phố được đặt tại Trung tâm Hội nghị 272. Các điểm cầu còn được đặt tại Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các đảng ủy phường, xã, đặc khu, đảng ủy sở, ban, ngành thành phố.

AI không thay thế cho tư duy độc lập của người cán bộ Đảng - Ảnh 2.

Mục đích của hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cho biết mục đích của hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan khối Đảng trên cả nước.

Cạnh đó, trang bị kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng một số công cụ AI phổ biến nhằm hỗ trợ các công việc như tư vấn, tổng hợp thông tin, phân tích văn bản, chuẩn bị dự thảo và đề xuất giải pháp phục vụ công tác trong cơ quan Đảng.

Hội nghị tập huấn sẽ góp phần hình thành thái độ đúng đắn trong việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, an toàn, bảo mật và phù hợp với định hướng chính trị, pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo ông Võ Thành Hưng, hội nghị tập huấn giúp người học tiếp cận bộ tài liệu, nội dung bài giảng và công cụ kỹ thuật thống nhất. 

Chương trình được thiết kế thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng, coi trọng thực hành theo tình huống, công việc thực tế. Hiệu quả tập huấn được đo lường làm cơ sở tổng hợp, báo cáo và triển khai các bước tiếp theo.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng yêu cầu người học tuân thủ đầy đủ quy định để bảo mật, an ninh, an toàn thông tin của Đảng. Tuyệt đối không đưa tài liệu thuộc danh mục bí mật của Đảng và Nhà nước Lên các nền tảng công cụ AI, trên môi trường internet. Không cung cấp dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu cá nhân khi chưa được phép. 

Đồng thời, sử dụng AI có trách nhiệm, đặt mục tiêu phục vụ công việc lên hàng đầu và chịu trách nhiệm về sản phẩm đầu ra. Thường xuyên kiểm chứng, phản biện kết quả AI. Coi AI là công cụ hỗ trợ chứ không phải thay thế cho tư duy độc lập, phẩm chất chính trị, kỷ luật phát ngôn của người cán bộ Đảng.

Tại hội nghị tập huấn, người học được nghe các chuyên gia trình bày hướng dẫn để nắm tổng quan về AI, các xu thế lớn kịch bản ứng dụng trong công tác Đảng.

Người học được trải nghiệm thực hành với một số công cụ AI thông dụng phục vụ công việc, tham gia trao đổi chuyên đề về đạo đức, pháp, bảo mật, nhận diện rủi ro phương thức phòng ngừa sai lệch thông tin. Cùng với đó, tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm định hướng ứng dụng sau tập huấn tại từng quan, đơn vị.


Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn, đột phá và có kế hoạch triển khai nghiên cứu phát triển, ứng dụng

Lãnh đạo Meta: Việt Nam có thể trở thành "con rồng" châu Á về trí tuệ nhân tạo

(NLĐO)- Tại họp báo tối 18-3 ở Hà Nội, đại diện của nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ đã bày tỏ lạc quan về triển vọng của hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chủ tịch UBND TP HCM: Sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông

(NLĐO) - "TP rất mong sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong bảo đảm an toàn giao thông, vì sự văn minh, phát triển của TP, vì sự an toàn cho mọi người, mọi nhà,…" – ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ.

trí tuệ nhân tạo AI tập huấn cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo