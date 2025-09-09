AI không thay thế cho tư duy độc lập của người cán bộ Đảng

Ngày 9-9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ các Đảng ủy và cơ quan Đảng toàn quốc bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu TP HCM

Tại TP HCM, điểm cầu cấp thành phố được đặt tại Trung tâm Hội nghị 272. Các điểm cầu còn được đặt tại Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các đảng ủy phường, xã, đặc khu, đảng ủy sở, ban, ngành thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cho biết mục đích của hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan khối Đảng trên cả nước.

Cạnh đó, trang bị kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng một số công cụ AI phổ biến nhằm hỗ trợ các công việc như tư vấn, tổng hợp thông tin, phân tích văn bản, chuẩn bị dự thảo và đề xuất giải pháp phục vụ công tác trong cơ quan Đảng.

Hội nghị tập huấn sẽ góp phần hình thành thái độ đúng đắn trong việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, an toàn, bảo mật và phù hợp với định hướng chính trị, pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo ông Võ Thành Hưng, hội nghị tập huấn giúp người học tiếp cận bộ tài liệu, nội dung bài giảng và công cụ kỹ thuật thống nhất.

Chương trình được thiết kế thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng, coi trọng thực hành theo tình huống, công việc thực tế. Hiệu quả tập huấn được đo lường làm cơ sở tổng hợp, báo cáo và triển khai các bước tiếp theo.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng yêu cầu người học tuân thủ đầy đủ quy định để bảo mật, an ninh, an toàn thông tin của Đảng. Tuyệt đối không đưa tài liệu thuộc danh mục bí mật của Đảng và Nhà nước Lên các nền tảng công cụ AI, trên môi trường internet. Không cung cấp dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu cá nhân khi chưa được phép.

Đồng thời, sử dụng AI có trách nhiệm, đặt mục tiêu phục vụ công việc lên hàng đầu và chịu trách nhiệm về sản phẩm đầu ra. Thường xuyên kiểm chứng, phản biện kết quả AI. Coi AI là công cụ hỗ trợ chứ không phải thay thế cho tư duy độc lập, phẩm chất chính trị, kỷ luật phát ngôn của người cán bộ Đảng.

Tại hội nghị tập huấn, người học được nghe các chuyên gia trình bày và hướng dẫn để nắm tổng quan về AI, các xu thế lớn và kịch bản ứng dụng trong công tác Đảng. Người học được trải nghiệm thực hành với một số công cụ AI thông dụng phục vụ công việc, tham gia trao đổi chuyên đề về đạo đức, pháp lý, bảo mật, nhận diện rủi ro và phương thức phòng ngừa sai lệch thông tin. Cùng với đó, tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng ứng dụng sau tập huấn tại từng cơ quan, đơn vị.



