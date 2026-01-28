HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Việt Nam sẽ nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào

Lê Thúy

(NLĐO) - Đến cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua chủ trương nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào với tổng công suất 8.260 MW.

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 27-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tới thăm, làm việc tại EVN.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới thăm, làm việc tại EVN. Ảnh: EVN

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là hợp tác trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. "EVN đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Lào triển khai nhiều dự án kết nối lưới điện và nguồn điện từ Lào, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về thủy điện và năng lượng tái tạo của Lào, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân hai nước" - Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An khẳng định.

Lãnh đạo EVN bày tỏ niềm tin chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy mở rộng hợp tác thiết thực hiệu quả giữa ngành Điện lực hai nước, giữa EVN và các doanh nghiệp, cơ quan quản lý năng lượng và điện lực nước bạn Lào, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện năng

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo về tình hình hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực điện năng. Về xuất khẩu điện cho Lào, EVN đang bán điện cho một số địa phương Lào dọc biên giới hai nước thông qua lưới điện trung áp 22kV. Về nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam, trong thời gian qua, thực hiện các Hiệp định, Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, EVN đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư dự án điện tại Lào để nhập khẩu về Việt Nam. Đến cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thông qua chủ trương nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào với tổng công suất 8.260 MW.

Các nhà máy điện tại Lào đã đưa vào vận hành và bán điện về Việt Nam với tổng công suất đã vận hành thương mại là 2.379 MW, dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục đưa vào vận hành, đáp ứng mục tiêu công suất nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam theo Hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ 2 nước từ tháng 1-2025. Tại chương trình, đại diện các bên cũng đã trao đổi, thảo luận các mối quan tâm chung.

Phát biểu tại chương trình làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ghi nhận EVN là tập đoàn có bề dày phát triển lâu năm, giữ vị thế là một trong những tập đoàn hàng đầu trong khu vực ASEAN, có uy tín lớn trên khu vực.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đề nghị EVN và các doanh nghiệp của Lào tiếp tục tăng cường hợp tác, bám sát định hướng chỉ đạo của hai Đảng, hai Chính phủ. Đối với mối quan hệ hợp tác giữa EVN và EDL (Tổng công ty Điện lực Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng đây là quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững; mong muốn hai đơn vị gắn bó, hợp tác như hai người anh em, EVN sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong cung ứng điện, đổi mới doanh nghiệp và các lĩnh vực liên quan.

