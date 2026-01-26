Thông tin mới trong đàm phán điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thông tin mới trong đàm phán điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga

Thùy Linh

(NLĐO) - Sau nhiều vòng đàm phán, Việt Nam cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân.

Thông tin mới về đàm phán xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao và các bộ, ngành, cơ quan tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và có kết quả cụ thể xúc tiến mạnh mẽ dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân. Trong đó, cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; triển khai một số công việc giải phóng mặt bằng, đào tạo nhân lực…

Đặc biệt, sau nhiều vòng đàm phán, đã cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi thống nhất các nội dung quan trọng để xây dựng các báo cáo, tờ trình, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tích cực triển khai các nhiệm vụ, trong đó cơ bản hoàn thành việc đàm phán với đối tác Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Nhấn mạnh xây dựng Nhà máy điện hạt nhân là dự án lớn, mang tính chiến lược, tầm nhìn trăm năm, lại là lĩnh vực mới, công nghệ cao, có tính chất nhạy cảm, nhất là về an toàn hạt nhân…, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tập đoàn kinh tế liên quan hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án; đồng thời trình dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga và có đề xuất, kiến nghị để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, xây dựng dự thảo các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, cơ quan có thẩm quyền về dự án.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nội dung các báo cáo, tờ trình phải ngắn gọn song đầy đủ; tập trung thể hiện rõ quá trình thực hiện dự án; tình hình đàm phán với đối tác và kết quả; những nội dung cơ bản đã đạt được nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, thu hút công nghệ cao, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tối ưu hóa hiệu quả dự án; những nội dung cốt lõi của dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được hai bên đặc biệt quan tâm, trao đổi kỹ; các nội dung liên quan việc thúc đẩy triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2…

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo; Bộ Công Thương chủ trì do Bộ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Thường trực Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, hoàn thành các báo cáo, dự thảo trong ngày 27-1-2026 để trình cấp có thẩm quyền.

Tin liên quan

Bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân vùng dự án điện hạt nhân

Bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân vùng dự án điện hạt nhân

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu cơ chế di dân, tái định cư phải bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế lâu dài cho người dân, phù hợp Luật Đất đai

Khởi động dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

(NLĐO) - Dự lễ khởi động dự án tái định cư, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh bảo đảm nơi ở mới, sinh kế tốt hơn cho người dân

Đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện hạt nhân

Chiều tối 7-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo

điện hạt nhân thủ tướng phạm minh chính Ninh Thuận 1 Ninh Thuận 2 dự án điện hạt nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo