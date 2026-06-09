Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF-3) tại Hà Nội từ 8 đến 9-6.

Tạo chuyển biến thực chất

Sáng 8-6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng CPP và Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 2-2026 và các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ "tình nghĩa truyền thống" thành "động lực phát triển" và đưa "gần gũi lịch sử" thành "gần gũi chiến lược", hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới. Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại buổi hội đàm Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Manet hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu, như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics; mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó, tốt đẹp giữa hai nước; phối hợp tổ chức thành công kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2027 (24.6.1967-24.6.2027) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống.

Hai Thủ tướng nhất trí giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch, biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hóa những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun ManetẢnh: Hữu Hưng

Triển khai hiệu quả chiến lược "Ba kết nối"

Chiều 8-6, sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026); đánh giá quan hệ song phương hiện nay đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đặc biệt là cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng và các cơ chế hợp tác cấp Bộ.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối"; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mê Kông; phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỉ USD và hướng tới 50 tỉ USD theo hướng cân bằng, bền vững...

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; cảm ơn và mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Thái Lan; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Nghiên cứu xây dựng khu kinh tế xuyên biên giới Thủ tướng hai nước thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu, nhất trí thúc đẩy kết nối cao tốc TP HCM/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào - Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới; nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước.



