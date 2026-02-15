Việt Nam tích cực chuẩn bị Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á

Được Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF) trao quyền đăng cai Giải Vô địch châu Á 2026, ngành thể thao Việt Nam không chỉ nỗ lực cho công tác tổ chức mà còn tích cực chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng tranh tài và đua tranh các thứ hạng cao tại sự kiện thể thao tầm cỡ, danh giá trên sân nhà.



Theo quyết định triệu tập được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố mới đây, đội tuyển khiêu vũ thể thao quốc gia quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc đang giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới và châu Á như Phan Hiển - Đặng Thu Hương; Ngọc An - Tố Uyên; Anh Minh - Trường Xuân…

Phan Hiển và Đặng Thu Hương là cặp vận động viên xuất sắc của Khiêu vũ thể thao Việt Nam

Cùng với lực lượng nòng cốt này, đội tuyển còn có sự góp mặt của nhiều vận động viên trẻ giàu tiềm năng như Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Trọng Nhã Uyên, Đàm Thùy Linh, Thạch Ngọc Anh, Nguyễn Nam Anh, Trần Hoàng Minh Châu, Hoàng Ngọc, Liên Giang, Vân Dung…

Với phong độ ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, các gương mặt chủ lực được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa quan trọng trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Sự đồng đều về chuyên môn và bản lĩnh sân khấu giúp đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu không chỉ góp mặt mà còn tạo dấu ấn nổi bật trước các đối thủ mạnh.

Khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao

Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12-7 tại TP HCM, quy tụ các vận động viên hàng đầu châu lục tranh tài ở hai hệ thi đấu đỉnh cao là Latin và Standard. Đây không chỉ là sân chơi chuyên môn hấp dẫn mà còn là dịp để khán giả Việt Nam được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao ngay trên sân nhà.

Công tác tập huấn đội tuyển được triển khai bài bản tại Hà Nội và TPHCM, với giáo án chuyên sâu, tăng cường cọ xát và chuẩn hóa kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc chuẩn bị lực lượng ngay từ sớm cho thấy quyết tâm của ngành thể thao trong việc tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên dấu ấn mạnh mẽ về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Dẫn dắt đội tuyển tại các địa điểm tập huấn là hai HLV Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Hồng Thi. Đây là những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện quốc tế. Ban huấn luyện đặt mục tiêu xây dựng chiến lược thi đấu linh hoạt, chú trọng yếu tố nghệ thuật, kỹ thuật và bản sắc riêng của vận động viên Việt Nam nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trước các cường quốc khiêu vũ châu Á.

Sự đầu tư đồng bộ về chuyên môn lẫn hình ảnh được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho đội tuyển tại giải đấu năm nay.

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 là điểm nhấn thể thao – văn hóa đặc sắc

Việc WDSF tin tưởng trao quyền đăng cai cho Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận về năng lực tổ chức mà còn khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của khiêu vũ thể thao nước nhà trên bản đồ khu vực.



Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn thể thao - văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc.