Việt Nam tích cực chuẩn bị Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Việt Nam tích cực chuẩn bị Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á

Đông Linh - Ảnh: LV Phú Hưng

(NLĐO) - Đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam vừa được chính thức thành lập, chuẩn bị tham dự Giải Vô địch châu Á 2026 trên sân nhà.

Được Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF) trao quyền đăng cai Giải Vô địch châu Á 2026, ngành thể thao Việt Nam không chỉ nỗ lực cho công tác tổ chức mà còn tích cực chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng tranh tài và đua tranh các thứ hạng cao tại sự kiện thể thao tầm cỡ, danh giá trên sân nhà.

Theo quyết định triệu tập được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố mới đây, đội tuyển khiêu vũ thể thao quốc gia quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc đang giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới và châu Á như Phan Hiển - Đặng Thu Hương; Ngọc An - Tố Uyên; Anh Minh - Trường Xuân…

Việt Nam tích cực chuẩn bị Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á - Ảnh 1.

Phan Hiển và Đặng Thu Hương là cặp vận động viên xuất sắc của Khiêu vũ thể thao Việt Nam

Cùng với lực lượng nòng cốt này, đội tuyển còn có sự góp mặt của nhiều vận động viên trẻ giàu tiềm năng như Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Trọng Nhã Uyên, Đàm Thùy Linh, Thạch Ngọc Anh, Nguyễn Nam Anh, Trần Hoàng Minh Châu, Hoàng Ngọc, Liên Giang, Vân Dung…

TIN LIÊN QUAN

Với phong độ ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, các gương mặt chủ lực được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa quan trọng trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Sự đồng đều về chuyên môn và bản lĩnh sân khấu giúp đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu không chỉ góp mặt mà còn tạo dấu ấn nổi bật trước các đối thủ mạnh.

Việt Nam tích cực chuẩn bị Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á - Ảnh 2.

Khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao

Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12-7 tại TP HCM, quy tụ các vận động viên hàng đầu châu lục tranh tài ở hai hệ thi đấu đỉnh cao là Latin và Standard. Đây không chỉ là sân chơi chuyên môn hấp dẫn mà còn là dịp để khán giả Việt Nam được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao ngay trên sân nhà.

Công tác tập huấn đội tuyển được triển khai bài bản tại Hà Nội và TPHCM, với giáo án chuyên sâu, tăng cường cọ xát và chuẩn hóa kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc chuẩn bị lực lượng ngay từ sớm cho thấy quyết tâm của ngành thể thao trong việc tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên dấu ấn mạnh mẽ về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Dẫn dắt đội tuyển tại các địa điểm tập huấn là hai HLV Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Hồng Thi. Đây là những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện quốc tế. Ban huấn luyện đặt mục tiêu xây dựng chiến lược thi đấu linh hoạt, chú trọng yếu tố nghệ thuật, kỹ thuật và bản sắc riêng của vận động viên Việt Nam nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trước các cường quốc khiêu vũ châu Á.

Sự đầu tư đồng bộ về chuyên môn lẫn hình ảnh được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho đội tuyển tại giải đấu năm nay.

Việt Nam tích cực chuẩn bị Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á - Ảnh 3.

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 là điểm nhấn thể thao – văn hóa đặc sắc

Việc WDSF tin tưởng trao quyền đăng cai cho Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận về năng lực tổ chức mà còn khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của khiêu vũ thể thao nước nhà trên bản đồ khu vực.

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn thể thao - văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

Tin liên quan

Việt Nam lọt top 16 khiêu vũ thể thao Thế giới Latin Trung niên 2

Việt Nam lọt top 16 khiêu vũ thể thao Thế giới Latin Trung niên 2

(NLĐO)- Cặp VĐV Phan Hiển-Thu Hương lọt top 12 Vô địch khiêu vũ thể thao thế giới mở rộng, VĐV Trung Hòa- Mỹ Trang top 16 Vô địch Thế giới Latin Trung niên 2.

Hơn 1.000 vận động viên dự giải khiêu vũ thể thao thế giới

(NLĐO) - Ngày 13-7, Giải Vô địch khiêu vũ thể thao thế giới - WDSF World Challenge Cup Rising Stars Latin & Standard - chính thức được khai mạc tại tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM). Đây là giải dancesport được “kiện tướng dancesport” Khánh Thi đứng ra tổ chức.

Nâng tầm khiêu vũ thể thao Việt Nam

Cuối tuần qua, giới hâm mộ khiêu vũ thể thao Việt Nam đã chào đón một sự kiện tầm cỡ thế giới - WDSF Superstars Championships 2022.

thể thao Việt Nam Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới Phan Hiển – Đặng Thu Hương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo