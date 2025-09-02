HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Việt Nam tiến bước" chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên

Yến Anh

(NLĐO)- Ca khúc "Việt Nam tiến bước" được xem là bản hùng ca chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Ca khúc được tác giả Lê Bá Thường ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

"Việt Nam tiến bước" chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên- Ảnh 1.

Tác giả Lê Bá Thường

Với ca từ giản dị nhưng sâu lắng được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của ca sĩ Hồng Mơ, "Việt Nam tiến bước" đã khắc họa bức tranh tươi sáng về một đất nước đang phát triển và hội nhập.

Bài hát mở đầu bằng lời khẳng định đanh thép về sức mạnh đại đoàn kết "Năm mươi tư dân tộc Việt Nam chung tay xây đắp non sông". Những giai điệu hào hùng gợi lên hình ảnh lao động hăng say, sự cống hiến cháy bỏng của mỗi người con đất Việt.

Ca khúc cũng dành sự ngợi ca cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai với "khát khao tri thức, quyết tâm vươn tầm thế giới", mang trên vai sứ mệnh đưa đất nước sánh vai cùng cường quốc năm châu.

"Việt Nam tiến bước" chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên- Ảnh 2.

Ca khúc "Việt Nam tiến bước" được xem là bản hùng ca chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc

Hai đoạn điệp khúc trở thành điểm nhấn cảm xúc, như một lời hiệu triệu, thôi thúc triệu trái tim cùng hòa chung niềm tin sắt son. Hình ảnh "Việt Nam hóa rồng bay cao" khép lại bài hát như một biểu tượng cho tương lai phồn vinh, hùng cường.

Tác giả Lê Bá Thường từng đoạt giải "Tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất" trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Dù không nhận mình là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng tác giả đã khẳng định tình yêu nước nồng nàn qua nhiều sáng tác gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước như "Mừng sinh nhật Bác", "Dấu chân người lính", "Gửi anh nơi đảo xa", "Đất nước là quê hương", "Tự hào thành phố quê hương".

Với Lê Bá Thường, âm nhạc là nguồn cảm hứng bất tận, nơi ông có thể gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước. Dù bận rộn với nhiều vai trò khác nhau nhưng niềm đam mê sáng tác đã giúp ông cho ra đời nhiều ca khúc từ trữ tình đến nhạc truyền thống - cách mạng.

