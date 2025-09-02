HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – món quà tinh thần mừng Quốc khánh 2-9

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) – MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" là sản phẩm âm nhạc mang ý nghĩa thiêng liêng như món quà tinh thần dâng lên Tổ quốc dịp đại lễ 2-9


MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng"

"Việt Nam trang sử lẫy lừng" tri ân và khẳng định niềm tự hào dân tộc

Trong không khí tự hào, rộn ràng của cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2-9, ê kíp Văn Nguyễn Entertainment đã chính thức công bố MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – một sáng tác mới của nhạc sĩ Bằng Anh, do nhạc sĩ Đông Triều đảm nhận phần hòa âm, thu âm tại Duy Thanh Studio.

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – món quà tinh thần mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Đây là ca khúc tri ân và khẳng định niềm tự hào dân tộc của những nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với hoạt động âm nhạc tại TP HCM. MV quy tụ giọng ca của bốn nghệ sĩ: Anh Bằng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đông Triều và Đoàn Đại Hòa. Họ cùng nhau hòa giọng, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ, vừa trẻ trung vừa trang trọng, góp phần làm nổi bật thông điệp hùng ca của ca khúc.

Trong đó, Nguyễn Phi Hùng – một ca sĩ quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm mang âm hưởng sử thi - tiếp tục khẳng định phong cách gắn liền với những bài hát về quê hương đất nước, trong khi ba giọng ca còn lại mang đến sắc màu hài hòa, trẻ trung, khơi gợi niềm hứng khởi nơi người nghe.

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – món quà tinh thần mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – Món quà tinh thần ý nghĩa mừng Quốc khánh 2-9

 "Việt Nam trang sử lẫy lừng" có những thước phim giàu cảm xúc 

MV được dàn dựng công phu với những thước phim giàu cảm xúc: cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của đất nước, những cánh đồng xanh, bờ biển trải dài, thành phố hiện đại rực rỡ ánh sáng. Đặc biệt, xen lồng trong đó là hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành – biểu tượng hùng thiêng của ngày độc lập được sử dụng như một điểm nhấn tạo khí thế hào hùng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Đây được xem là một sản phẩm âm nhạc mang tính điện ảnh, truyền tải trọn vẹn tinh thần: lịch sử oai hùng, hiện tại rạng ngời, tương lai vững bước.

Nhạc sĩ Bằng Anh chia sẻ: "Tôi muốn viết nên một ca khúc không chỉ là bản nhạc, mà còn là một hồi ức sống động về những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây cũng là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ: hãy trân trọng độc lập, tự do, và tiếp nối niềm tự hào ấy bằng trách nhiệm của mình".

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – món quà tinh thần mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng xúc động nói: "Tôi từng nhiều lần hát về Tổ quốc, nhưng khi cất giọng trong "Việt Nam trang sử lẫy lừng", tôi cảm nhận như được sống trong khí thế hào hùng của ngày độc lập. Đây là ca khúc giúp tôi nhớ rằng tự do hôm nay phải đổi bằng máu xương cha ông, và trách nhiệm của nghệ sĩ là lan tỏa niềm tự hào ấy đến khán giả".

Ca sĩ Anh Bằng bày tỏ: "Chúng tôi hát không chỉ để tri ân quá khứ, mà còn để truyền đi năng lượng tích cực, niềm tin về tương lai đất nước. MV là tâm huyết của cả ê kíp, và tôi hạnh phúc khi được góp giọng trong một tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt".

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – món quà tinh thần mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Ca sĩ Đoàn Đại Hòa

 "Việt Nam trang sử lẫy lừng" được chăm chút như quà tinh thần  

Ê kíp sản xuất Văn Nguyễn Entertainment đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Dù không phải là một dự án thương mại, MV vẫn được chăm chút để trở thành một món quà tinh thần đặc sắc gửi tặng khán giả nhân dịp Quốc khánh.

Hình ảnh đẹp, hòa âm hiện đại, ca từ đậm chất sử thi, tất cả đã làm nên một sản phẩm mang dấu ấn nghệ thuật lẫn tinh thần cộng đồng. "Việt Nam trang sử lẫy lừng" là một tác phẩm âm nhạc mới, minh chứng cho tinh thần đồng hành của giới nghệ sĩ với những sự kiện trọng đại của đất nước.

"Qua MV, người xem cảm nhận rõ nỗ lực sáng tạo và tấm lòng của nghệ sĩ TP HCM làm nên những tác phẩm giàu tính lan tỏa, góp phần làm rực rỡ thêm ngày hội lớn của dân tộc" – bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - nhận xét.


