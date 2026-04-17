Thời sự Chính trị

Việt Nam - Trung Quốc ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Dương Ngọc

(NLĐO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17-4-2026, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Việt Nam - Trung Quốc ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón chính thức ngày 15-7. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố chung gồm 6 nội dung chính về những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân Đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh. Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai Đảng, hai nước cũng như tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Hai bên cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc về sự tiếp đón trọng thị, thân tình và hữu nghị; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Xem toàn văn Tuyên bố chung tại đây:

Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây Trần Cương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây Trần Cương

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Bắc Kinh tới thăm Nam Ninh bằng tàu cao tốc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc hỗ trợ, tham gia xây dựng, chuyển giao công nghệ các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Lễ ký kết các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước.

Trung Quốc Tập Cận Bình Tô Lâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
