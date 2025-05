Việt Nam - Trung Quốc thiết lập cơ chế "luồng xanh nông sản"

Từ ngày 27 đến 29-5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để tháo gỡ vướng mắc trong xuất khẩu nông thủy sản, đặc biệt là sầu riêng, và chuẩn bị giải pháp đảm bảo thông suốt cho vụ vải thiều sắp tới.

Đoàn công tác của Bộ NN-MT do Bộ trưởng Đỗ Đức Duy làm trưởng đoàn làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Ảnh: Bộ NN-MT

Tại chuyến thăm này, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy hội đàm với bà Tôn Mai Quân, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất cao về một số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản của hai nước.

Cụ thể, hai lãnh đạo cùng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông sản và mở cửa thị trường trong thời gian tới. Theo đó, thiết lập cơ chế "luồng xanh nông sản", ưu tiên thông quan nhanh tại cửa khẩu đối với các mặt hàng quả tươi khi vào vụ thu hoạch cao điểm.

Tăng thời gian làm việc tại cửa khẩu trong mùa vụ (bao gồm cuối tuần và ngoài giờ hành chính) để đáp ứng nhu cầu thông quan tăng cao.

Trung Quốc sẽ sớm cử đoàn công tác sang kiểm tra thực địa đối với bưởi và chanh của Việt Nam để xây dựng dự thảo Nghị định thư xuất khẩu.

Hai bên sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để ký Nghị định thư về thủy sản khai thác và thủy sản tươi sống của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Xem xét ký mới một số nghị định thư để thay thế cho các nghị định thư đã hết hạn và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Phía Việt Nam đã tháo gỡ toàn bộ vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu cá tầm và thức ăn cho chó mèo của Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam.

Hai bên đồng ý thiết lập cơ chế họp luân phiên, thường niên cấp Bộ trưởng. Hai bên sẽ thành lập tổ công tác chung về kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm để thúc đẩy hợp tác và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam - Trung Quốc đạt 17,8 tỉ USD (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc đạt 13,5 tỉ USD (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023), nhập khẩu ước đạt 4,3 tỉ USD (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023).

Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2025 của nông lâm thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc ước đạt 5,07 tỉ USD (tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Đến thời điểm hiện tại, hai bên đã ký 28 thỏa thuận ghi nhớ/nghị định thư về xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản giữa hai nước.

Hiện, đã có nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong đó bao gồm: 15 mặt hàng rau quả (dưa hấu, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, chuối tươi, khoai lang, ớt, chanh leo, thanh long, chôm chôm, xoài, vải, nhãn, mít); cá sấu, khỉ nuôi, tổ yến, bột cá và một số sản phẩm phục vụ sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi; mặt hàng sữa và thủy sản các loại.