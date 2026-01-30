Việt Nam trước thách thức AI và mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 30-1, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM (HUB) tổ chức hội thảo kinh tế vĩ mô lần thứ 16 với chủ đề "Việt Nam với thách thức trong kỷ nguyên AI và giai đoạn tăng trưởng hai con số".

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu sinh, cùng thảo luận các vấn đề mang tính chiến lược của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tác động sâu rộng.

GS-TS Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội thảo

Chuỗi tham luận tại hội thảo được xây dựng theo mạch từ vĩ mô đến vi mô, nhằm làm rõ bức tranh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời gợi mở các bước triển khai cụ thể ở cấp độ chính sách và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

PGS-TS Lê Hoàng Anh, Trưởng Bộ môn Công nghệ Tài chính (Khoa Ngân hàng, HUB), trình bày tham luận tập trung vào vấn đề định vị quốc gia trên bản đồ kinh tế thế giới.

Tham luận sử dụng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và công cụ phân tích dữ liệu do nhóm nghiên cứu HUB phát triển, kết hợp nguồn dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Kết quả cho thấy không chỉ vị thế hiện tại của Việt Nam mà còn chỉ ra khoảng cách cần thu hẹp so với các quốc gia phát triển, qua đó giúp hoạch định chiến lược ưu tiên trong giai đoạn tới.

Ở góc nhìn tăng trưởng, PGS-TS Phạm Thị Tuyết Trinh, Phó Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế (HUB), phân tích quá trình phục hồi kinh tế Việt Nam hiện nay chủ yếu mang tính chu kỳ, còn phụ thuộc nhiều vào FDI và xuất khẩu. Theo bà, để bước sang giai đoạn tăng trưởng mới trong kỷ nguyên AI, nền kinh tế cần chuyển dịch về chất, với các động lực như nâng cấp công nghiệp thông qua số hóa, tự động hóa, phát triển dịch vụ tri thức giá trị gia tăng cao và tăng cường năng lực công nghệ của doanh nghiệp nội địa.

Các khách mời, nhà khoa học tại hội thảo

Liên quan đến lĩnh vực tiền tệ – tín dụng, TS Triệu Kim Lanh (Khoa Tài chính, HUB) cho biết giai đoạn 2021- 2025 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Bước sang giai đoạn 2026- 2030, với ba trụ cột là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, việc ứng dụng AI trong điều hành chính sách tiền tệ theo xu hướng các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ tạo ra những tác động đáng kể, đòi hỏi Việt Nam có các hàm ý chính sách phù hợp.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên ĐH Fulbright Việt Nam, phân tích bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2026 trong bối cảnh biến động toàn cầu, khẳng định khả năng thích ứng cao của nền kinh tế và đề xuất các định hướng điều hành chính sách vĩ mô nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Hội thảo khép lại với phiên thảo luận và phần tổng kết của GS-TS Nguyễn Đức Trung, nhấn mạnh vai trò của AI như một động lực mới, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy chính sách để Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.