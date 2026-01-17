Châu Á: Động lực chính của tăng trưởng toàn cầu

Các nền kinh tế châu Á được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục là động lực chủ chốt của tăng trưởng toàn cầu trong năm 2026 bất chấp những rạn nứt trong thương mại quốc tế và nhu cầu bên ngoài suy yếu. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo được Tổ chức Tư vấn chính sách Asia House (Anh) công bố hôm 15-1.

Báo cáo đã chỉ ra những yếu tố giúp châu Á giữ vững vai trò nói trên, như tiêu dùng nội địa vững mạnh, đầu tư gia tăng, thương mại liên khu vực mở rộng, chính sách hỗ trợ và tiến trình số hóa diễn ra nhanh chóng.

Báo cáo cũng đưa ra dự báo dành cho 9 nền kinh tế chủ chốt ở châu Á, theo đó nhận định Việt Nam và Ấn Độ là 2 điểm sáng nổi bật, đều đạt mức tăng trưởng trên 6% trong năm nay. Kinh tế của Philippines, Indonesia, Malaysia cũng được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể, qua đó cho thấy sức bền của toàn khu vực. Riêng kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,6%.

Một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN về Thỏa thuận Khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia hồi tháng 10-2025. Ảnh: MYASEAN2025.MY

Báo cáo nhận định đổi mới sáng tạo số đang thúc đẩy một chuyển dịch cơ cấu quan trọng trong khu vực.

Khi châu Á củng cố vị thế trung tâm toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn, dòng vốn đang đổ vào nhanh chóng, hỗ trợ hoạt động trên các thị trường trọng yếu. Nhiều cơ hội đang mở ra cho các nền kinh tế châu Á nhằm giành được vị thế mạnh trong các chuỗi cung ứng chủ chốt của AI và chất bán dẫn thông qua việc xây dựng chiến lược AI quốc gia và đầu tư vào hạ tầng cùng nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, Thỏa thuận Khung Kinh tế số ASEAN (DEFA), dự kiến hoàn tất vào năm 2026, được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều lợi ích cho khu vực. Bằng cách hình thành một thị trường số không biên giới, DEFA được dự báo sẽ giúp quy mô kinh tế số ASEAN tăng gấp đôi lên 2.000 tỉ USD vào năm 2030.

Ông Michael Lawrence, Giám đốc Điều hành Asia House, nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang ngày càng rạn nứt, các nền kinh tế châu Á vẫn chứng tỏ sức chống chịu đáng kể và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Sự gia tăng thương mại trong khu vực và tốc độ số hóa nhanh đang thúc đẩy đà tăng trưởng,

Trong khi đó, bà Matilda Townsend, chuyên gia phân tích cấp cao tại Asia House, nhận định châu Á đã nhiều lần chứng tỏ khả năng chống chịu trước những điều kiện toàn cầu đầy thách thức và biến động. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, nhiều nền kinh tế châu Á đang củng cố vị thế trong các lĩnh vực chiến lược như sản xuất chip bán dẫn và AI. "Dựa trên các nền tảng kinh tế vững chắc và môi trường đầu tư thuận lợi, châu Á đang ở vị thế tốt để đạt được tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2026 và các năm tiếp theo" - bà Townsend đánh giá.

Báo cáo cũng lưu ý sự bất định trong thương mại sẽ tiếp tục là một thách thức không nhỏ. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, xuất khẩu của châu Á trong năm 2025 nhìn chung tốt hơn kỳ vọng, chủ yếu vì các doanh nghiệp tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu trước khi Mỹ tăng thuế. Tuy nhiên, tác động của yếu tố tạm thời này sẽ dần mất đi, nhất là khi các nhà nhập khẩu bắt đầu chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng.

Dù vậy, theo báo cáo, các công ty châu Á đến giờ vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt, nhanh chóng thích ứng với tình hình thay đổi và hưởng lợi từ các chuỗi cung ứng trong khu vực ngày càng gắn kết. "Bất chấp những bất ổn địa chính trị sâu sắc, các nền kinh tế châu Á vẫn duy trì sự vững vàng và ở vị thế tốt để chống chịu các cú sốc tiếp theo" - ông Lawrence khẳng định.