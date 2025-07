Vietcombank vào Top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất thị trường

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tự hào năm thứ ba liên tiếp được vinh danh trong nhóm 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất thị trường. Thông tin này đã góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank với những bước tiến quan trọng trong tài chính bền vững, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Dẫn đầu về hiệu quả tài chính và phát triển bền vững

Năm 2024, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng số 1 Việt Nam về chất lượng và hiệu quả hoạt động với quy mô tổng tài sản trên 2 triệu tỷ đồng, lợi nhuận dẫn đầu ngành ngân hàng, chất lượng tài sản tốt nhất hệ thống. Với kết quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước, khẳng định vị trí vững chắc trong nhóm 100 ngân hàng có quy mô vốn hóa lớn nhất toàn cầu, là doanh nghiệp Việt Nam có xếp hạng cao nhất trong Top 1000 doanh nghiệp đại chúng lớn nhất toàn cầu.

Bên cạnh đó, Vietcombank ghi đậm dấu ấn tiên phong trong việc phát huy trách nhiệm xã hội với cộng đồng, giữ vững vai trò chi phối trong cung ứng vốn cho nền kinh tế với mặt bằng lãi suất thấp nhất trên thị trường, triển khai đồng bộ các chương trình miễn giảm lãi, phí, đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ khách hàng phục hồi kinh tế, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai… tài trợ các hoạt động an sinh xã hội, tham gia hỗ trợ tổ chức tín dụng yếu kém, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành ngân hàng, nền kinh tế. Trong giai đoạn 2020-2024, Vietcombank dành hơn 2.300 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó riêng năm 2024 là 571 tỉ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đặc biệt quan tâm đầu tư cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hải đảo…

Vietcombank luôn duy trì vị thế dẫn đầu tại nhiều bảng xếp hạng quan trọng của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế

Tiên phong thúc đẩy tài chính xanh và thực hành ESG toàn diện

Tháng 11-2024, Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu xanh theo quy định pháp luật trong nước, đồng thời tự nguyện tuân thủ Nguyên tắc Trái phiếu Xanh của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) - khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh. Ngân hàng tiếp tục mở rộng danh mục tín dụng xanh, tập trung cấp vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng bền vững và sản xuất sạch. Tính đến cuối năm 2024, dư nợ tín dụng xanh của Vietcombank đạt gần 47.600 tỉ đồng - tăng hơn 4 lần so với năm 2020, chiếm 3,3% tổng dư nợ; trong đó 84,7% được phân bổ cho các dự án năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.

Song song đó, Vietcombank đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện nhằm tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu phát thải carbon. Ngân hàng cũng từng bước chuẩn hóa Báo cáo phát triển bền vững theo các thông lệ quốc tế như GRI và TCFD, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên trách ESG, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa phát triển bền vững trong toàn hệ thống.

Vững vàng hành trình vì tương lai xanh bền vững

Việc tiếp tục được vinh danh trong Top 20 VNSI năm 2025 là sự khẳng định cho chiến lược đúng đắn, nỗ lực không ngừng và cam kết sâu sắc của Vietcombank trong việc thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững và kiến tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Với nền tảng tài chính vững vàng, chiến lược phát triển rõ ràng và sự đồng hành quý báu từ khách hàng, cổ đông và đối tác, Vietcombank tự tin tiếp tục vai trò tiên phong trong ngành ngân hàng - trở thành ngân hàng xanh bền vững, ngân hàng số tiện ích và an toàn, mang đến trải nghiệm vượt trội, là lựa chọn hàng đầu của khách hàng, góp phần định hình tương lai tài chính xanh tại Việt Nam.