Vietnam Airlines công bố lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của hãng

Theo báo cáo hợp nhất sau kiểm toán, tổng doanh thu và thu nhập khác của Vietnam Airlines trong năm 2024 đạt 113.746 tỉ đồng, trong đó doanh thu và thu nhập khác của Công ty mẹ đạt 85.428 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt mức kỷ lục với 7.958 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 2.775 tỉ đồng.

Mức lợi nhuận đạt được chủ yếu đến từ việc phục hồi ấn tượng của thị trường hàng không quốc tế (doanh thu quốc tế của hãng tăng mạnh, lên đến 17,2% so cùng kỳ năm trước); đàm phán thành công với đối tác xóa khoản nợ khoảng 4.710 tỉ đồng cho Pacific Airlines theo thỏa thuận trả máy bay; tiếp tục cải thiện hiệu quả công ty mẹ, cộng hưởng hệ sinh thái các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước…

Trong năm 2024, sản lượng vận chuyển của Hãng tăng trưởng mạnh với 22,7 triệu lượt hành khách (tăng 8% so với cùng kỳ) và 314.700 tấn hàng hóa (tăng 40% so với cùng kỳ). Hệ số sử dụng ghế toàn mạng đạt 80,6%. Hiệu suất khai thác được cải thiện đáng kể khi số giờ bay bình quân đạt 11 giờ/ngày trên mỗi máy bay, tăng 25% so với năm 2023. Hãng đã khai thác 140.000 chuyến bay với chỉ số đúng giờ cao, OTP đi đạt 83,4% và OTP đến đạt 81,9%.

Để đạt được những kết quả tích cực này, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng như: Tập trung nguồn lực duy trì mạng bay nội địa, đảm bảo các khung giờ khai thác trải đều trong ngày, củng cố vị thế trên các đường bay trọng điểm.

Tận dụng sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế, Vietnam Airlines đã khai thác trở lại hầu hết các đường bay quốc tế và mở thêm nhiều đường bay mới. Trong năm 2024, Hãng đã khai trương các đường bay quốc tế mới như Hà Nội/TP HCM - Munich (Đức), Hà Nội/TP HCM - Manila (Philippines), Hà Nội - Phnom Penh (Campuchia). Đồng thời, Vietnam Airlines đã triển khai khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hãng tối ưu hóa khai thác bằng cách thay đổi phương thức xây dựng và điều hành lịch bay, quản trị hiệu quả quỹ slot nhằm tối đa hóa hiệu suất sử dụng máy bay. Đồng thời, Hãng nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ theo hướng phát triển sản phẩm cao cấp, gia tăng tính cạnh tranh và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để cải thiện chất lượng điều hành cũng như nâng cao năng suất lao động.

Năm 2024, Chính phủ và Quốc hội cũng đã phê duyệt những giải pháp cuối cùng trong đề án tái cơ cấu tổng thể của Vietnam Airlines. Theo đó, trong năm 2024-2025 Hãng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu như: tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Năm 2025, kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025), hãng đặt mục tiêu vận chuyển 25,4 triệu lượt khách và 336.300 tấn hàng hóa, đồng thời hướng đến doanh thu hợp nhất dự kiến 119.154 tỉ đồng. Cùng với đó, các nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp sẽ được triển khai mạnh mẽ để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, coi trọng an toàn và phát triển bền vững. Trong năm 2025, Vietnam Airlines tiếp tục tập trung tăng hiệu suất khai thác đội máy bay, nâng cao năng suất lao động và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động điều hành. Hãng sẽ mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế đến các quốc gia như Nga, Ý, Đan Mạch, Trung Đông, Trung Quốc…