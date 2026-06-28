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Kinh tế

Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu gần 139.000 tỉ đồng năm 2026

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đối mặt áp lực giá nhiên liệu bay tăng gần 50%, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỉ đồng năm 2026, đẩy mạnh đầu tư đội bay.

Thông tin được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines ngày 28-6.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu gần 139.000 tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Ban chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines ngày 28-6

Giữ đà tăng trưởng, ứng phó cú sốc giá nhiên liệu gần 12.000 tỉ đồng

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2025 Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất 123.858 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỉ đồng. Hãng khai thác an toàn hơn 156.200 chuyến bay, vận chuyển 25,65 triệu lượt khách và 340.200 tấn hàng hóa. Hiệu suất khai thác đội bay cũng cải thiện khi thời gian khai thác bình quân đạt 11,8 giờ mỗi tàu bay mỗi ngày, tăng 8% so với năm trước.

Mạng bay được khôi phục hoàn toàn và mở rộng lên 113 đường bay, kết nối 22 điểm nội địa và 39 điểm quốc tế tại 22 quốc gia. Trong năm, hãng mở mới và khôi phục 14 đường bay quốc tế, đồng thời nhận 30 giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có ba bằng khen của Thủ tướng.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, Vietnam Airlines phải đối mặt với thách thức lớn từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu Jet A1 tăng mạnh.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết nếu giá Jet A1 bình quân cả năm đạt khoảng 128,54 USD/thùng, tăng gần 48% so với năm 2025, riêng yếu tố giá nhiên liệu sẽ khiến hãng phát sinh thêm khoảng 11.900 tỉ đồng chi phí, chưa tính tác động của tỉ giá hay sản lượng khai thác.

"Đây là áp lực rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các hãng hàng không. Vì vậy, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay để ứng phó với biến động của thị trường"- ông Hà nói.

Theo ông, thị trường hàng không vẫn duy trì tăng trưởng tích cực khi lượng khách quốc tế đến và đi Việt Nam dự kiến đạt 50,5 triệu lượt, tăng 13%, còn khách nội địa khoảng 40,1 triệu lượt, tăng gần 10%.

Tuy nhiên, việc các hãng hàng không đồng loạt bổ sung máy bay sẽ khiến tải cung ứng toàn thị trường tăng khoảng 20%, tạo sức ép cạnh tranh lớn và nguy cơ dư thừa tải trong thời gian tới.

Trong nửa đầu năm, Vietnam Airlines đã mở và công bố các đường bay mới đến Amsterdam, Phuket, Colombo, đồng thời tăng tần suất khai thác trên các đường bay Singapore, Manila, Moscow, Kaohsiung, Melbourne và Sydney nhằm đón nhu cầu đi lại tăng cao.

Đầu tư đội bay, chuyển đổi số, hướng tới hãng hàng không 5 sao

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm trước. Hãng đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 138.899 tỉ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 22 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 101 tỉ đồng. Theo lãnh đạo hãng, đây là kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thận trọng khi chi phí nhiên liệu và áp lực cạnh tranh được dự báo tiếp tục ở mức cao.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu gần 139.000 tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, trình bài kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Vietnam Airlines

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn, hãng tiếp tục triển khai dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp thế hệ mới, dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032, đồng thời thuê thêm 20 máy bay thân hẹp phục vụ khai thác giai đoạn 2027-2028.

Vietnam Airlines cũng dự kiến đưa máy bay chở hàng đầu tiên vào khai thác trong quý III/2026 và tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay trọng điểm, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Song song với mở rộng năng lực khai thác, hãng xác định chuyển đổi số là trụ cột phát triển. Sau khi triển khai Internet trên máy bay, ứng dụng sinh trắc học VNeID trong làm thủ tục và đồng bộ dịch vụ tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines tiếp tục đầu tư các nền tảng công nghệ như VNA Private Cloud, VNA Data Platform, Customer Data Platform, cùng chương trình VNA AI 2.0 và hệ sinh thái Lotus AI Agent nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

"Hãng đang xây dựng mô hình hãng hàng không số theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời triển khai lộ trình phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG, hướng tới giảm phát thải, tối ưu nhiên liệu và nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Hãng cũng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại và hoàn thiện năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030."- Tổng giám đốc Lê Hồng Hà cho biết.

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