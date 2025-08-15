Vietnam Airlines Group chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Từ 00 giờ 01 phút ngày 19-8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) sẽ được khai thác tại nhà ga T3. Đây là bước tiếp theo sau khi Vietnam Airlines bắt đầu khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga mới này từ ngày 19-4-2025.

Toàn bộ các chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 19-8

Đợt chuyển đổi lần này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau.

Việc tập trung toàn bộ hoạt động khai thác nội địa tại đây giúp Vietnam Airlines Group đồng bộ quy trình phục vụ, thay cho việc khai thác song song tại hai nhà ga như trước đây, đồng thời mang đến hành trình thuận tiện, liền mạch cho hành khách.

Tại nhà ga T3, hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục tại các quầy từ số 56 đến 109. Hành khách của Pacific Airlines dự kiến làm thủ tục tại các quầy từ số 11 đến 18; hành khách của Vasco và các chuyến bay của Vietnam Airlines trên đường bay giữa TP HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 19 đến 24. Ngoài ra, 22 kiosk check-in tự động được bố trí tại nhà ga giúp hành khách chủ động và tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.

Trong thời gian đầu chuyển đổi, từ 19-8 đến 30-9-2025, Vietnam Airlines Group sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đổi vé đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi nhà ga.

Bamboo Airways và Vietravel Airlines chuyển khai thác sang nhà ga T3

Bamboo Airways cũng cho biết từ 0 giờ ngày 18-8 sẽ chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Trong 7 ngày đầu (18 đến 25-8), hành khách bị trễ chuyến do chưa nắm thông tin, nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được xác nhận bởi bộ phận mặt đất, sẽ được đổi vé miễn phí sang chuyến kế tiếp cùng hành trình.

Nếu chuyến kế tiếp hết chỗ, hãng hỗ trợ đổi sang chuyến gần nhất còn ghế, miễn phí và không thu chênh lệch giá. Với đường bay chỉ khai thác một chuyến/ngày, hành khách được đổi sang chuyến cùng hành trình ngày hôm sau.

Từ ngày 21-8, Vietravel Airlines cũng chuyển toàn bộ chuyến nội địa sang nhà ga T3, làm thủ tục tại quầy 25-31 (cửa D1, D2), cửa khởi hành linh hoạt từ Gate 1 đến 5. Hạng ghế cao cấp được phục vụ tại SH Lounge và The Sens. Quầy vé giờ chót đặt tại khu vực cửa D1.