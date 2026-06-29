Vietnam Airlines lên kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vietnam Airlines lên kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bên cạnh đầu tư 50 máy bay thân hẹp, Vietnam Airlines triển khai báo cáo cấp có thẩm quyền dự án đầu tư máy bay thân rộng với 20-30 chiếc.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, cho biết trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2035, Vietnam Airlines đặt mục tiêu mở rộng mạnh đội bay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường quốc tế.

Vietnam Airlines lên kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa trả lời chất vấn của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines ngày 28-6. Ảnh: VNA

Trong năm 2026, Hãng cũng triển khai báo cáo cấp có thẩm quyền Dự án đầu tư máy bay thân rộng (20-30 máy bay) giai đoạn 2031-2035. Hãng đang làm việc với Boeing, Airbus và các tổ chức cho thuê máy bay quốc tế để triển khai phương án kết hợp mua và thuê 30 máy bay thân rộng trong thời gian tới.

"Ngành hàng không thế giới đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng máy bay sau đại dịch, cả máy bay thân hẹp lẫn thân rộng. Vì vậy, Vietnam Airlines phải chủ động làm việc sớm với các nhà sản xuất và đơn vị cho thuê để bảo đảm nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo"- ông Hòa nói.

Hiện Vietnam Airlines khai thác khoảng 105 máy bay, trong đó có 31 máy bay thân rộng.

Song song với đội tàu thân rộng, hãng đã ký hợp đồng đầu tư 50 tàu bay thân hẹp Boeing thế hệ mới, dự kiến tiếp nhận giai đoạn 2030-2032, đồng thời triển khai phương án thuê khoảng 20 tàu bay thân hẹp trong giai đoạn 2027-2028 để đáp ứng nhu cầu khai thác trước mắt.

Theo ông Hòa, việc đầu tư đội bay không chỉ nhằm tăng quy mô mà còn giúp hiện đại hóa đội tàu, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh trên các đường bay quốc tế.

Ưu tiên đường bay châu Âu, Úc và Nam Á

Đội bay mới sẽ là nền tảng để Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế.

Theo Tổng giám đốc Lê Hồng Hà, trong 6 tháng đầu năm, hãng đã mở và công bố các đường bay mới tới Amsterdam, Phuket và Colombo, đồng thời tăng tần suất trên các đường bay Singapore, Manila, Moscow, Cao Hùng, Melbourne và Sydney.

Trong thời gian tới, chiến lược mạng bay sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng ưu tiên các thị trường đường dài có hiệu quả cao như châu Âu và Australia, đồng thời mở rộng tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc, những khu vực vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Theo ông Hà, ngay cả trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh lịch khai thác, Vietnam Airlines vẫn tận dụng cơ hội để gia tăng doanh thu.

"Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay châu Âu đạt khoảng 91%, mức rất cao. Chúng tôi đã sử dụng tàu bay lớn hơn và mở thêm đường bay để đáp ứng nhu cầu khi một số hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác", ông nói.

Ngoài việc mở rộng mạng bay, Vietnam Airlines cũng rà soát hiệu quả từng đường bay, tăng cường quản trị doanh thu, tối ưu lịch khai thác và tiết giảm các khoản chi chưa cấp thiết nhằm bù đắp áp lực từ chi phí nhiên liệu.

Tập trung nhóm khách có khả năng chi trả cao

Song song với mở rộng quy mô, Vietnam Airlines tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng doanh thu.

Theo lãnh đạo hãng, Vietnam Airlines sẽ tập trung vào nhóm khách hàng doanh nhân, khách quốc tế và khách hàng thường xuyên - những phân khúc có khả năng chi trả cao và đóng góp lớn vào hiệu quả khai thác.

Trong khi đó, Pacific Airlines và VASCO sẽ đảm nhiệm các phân khúc khách hàng nhạy cảm về giá, giúp toàn hệ sinh thái của Vietnam Airlines mở rộng thị phần nhưng vẫn duy trì định vị khác biệt giữa các thương hiệu.

Ông Đặng Ngọc Hòa cho biết hiệu quả của chiến lược này đã phản ánh trong cơ cấu lợi nhuận khi 96-97% lợi nhuận hiện đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, thay vì các yếu tố bất thường như trước đây. Doanh thu phụ trợ cũng tăng nhanh và đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng đầu tư vào hệ sinh thái hàng không, từ bảo dưỡng kỹ thuật, dịch vụ mặt đất, nhiên liệu, suất ăn đến hạ tầng tại các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành và nghiên cứu cơ hội tại Gia Bình.

Theo ông Hòa, mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ sinh thái tương tự mô hình của các hãng hàng không lớn trên thế giới, qua đó nâng cao trải nghiệm hành khách và năng lực cạnh tranh.

Vietnam Airlines chuẩn bị khai thác chuyến bay chở hàng chuyên dụng đầu tiên

Vietnam Airlines dự kiến khai thác tàu bay chở hàng chuyên dụng đầu tiên ngay trong năm nay, đánh dấu bước chuyển từ mô hình chủ yếu vận chuyển hàng hóa trên khoang bụng máy bay chở khách sang khai thác đội bay hàng hóa riêng.

Theo Tổng giám đốc Lê Hồng Hà, phát triển vận tải hàng hóa là một trong những mục tiêu chiến lược của hãng. Vietnam Airlines đã thành lập tổ công tác chuyên trách do một Phó tổng giám đốc phụ trách, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không quốc tế để xây dựng phương án đưa máy bay thân rộng vào khai thác hàng hóa.

Tại sân bay Long Thành, hãng cũng đang đầu tư hai nhà ga hàng hóa gồm nhà ga hàng hóa thông thường và nhà ga chuyển phát nhanh, tạo nền tảng để mở rộng hoạt động logistics từ năm 2026.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, việc phát triển đội bay chở hàng sẽ giúp hãng đa dạng hóa nguồn thu, tận dụng nhu cầu vận tải hàng hóa quốc tế đang tăng và hoàn thiện hệ sinh thái hàng không trong giai đoạn phát triển mới.


hàng không máy bay Vietnam Airlines
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo