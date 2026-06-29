Vietnam Airlines lên kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, cho biết trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2035, Vietnam Airlines đặt mục tiêu mở rộng mạnh đội bay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường quốc tế.

Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa trả lời chất vấn của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines ngày 28-6. Ảnh: VNA

Trong năm 2026, Hãng cũng triển khai báo cáo cấp có thẩm quyền Dự án đầu tư máy bay thân rộng (20-30 máy bay) giai đoạn 2031-2035. Hãng đang làm việc với Boeing, Airbus và các tổ chức cho thuê máy bay quốc tế để triển khai phương án kết hợp mua và thuê 30 máy bay thân rộng trong thời gian tới.

"Ngành hàng không thế giới đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng máy bay sau đại dịch, cả máy bay thân hẹp lẫn thân rộng. Vì vậy, Vietnam Airlines phải chủ động làm việc sớm với các nhà sản xuất và đơn vị cho thuê để bảo đảm nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo"- ông Hòa nói.

Hiện Vietnam Airlines khai thác khoảng 105 máy bay, trong đó có 31 máy bay thân rộng.

Song song với đội tàu thân rộng, hãng đã ký hợp đồng đầu tư 50 tàu bay thân hẹp Boeing thế hệ mới, dự kiến tiếp nhận giai đoạn 2030-2032, đồng thời triển khai phương án thuê khoảng 20 tàu bay thân hẹp trong giai đoạn 2027-2028 để đáp ứng nhu cầu khai thác trước mắt.

Theo ông Hòa, việc đầu tư đội bay không chỉ nhằm tăng quy mô mà còn giúp hiện đại hóa đội tàu, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh trên các đường bay quốc tế.

Ưu tiên đường bay châu Âu, Úc và Nam Á

Đội bay mới sẽ là nền tảng để Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế.

Theo Tổng giám đốc Lê Hồng Hà, trong 6 tháng đầu năm, hãng đã mở và công bố các đường bay mới tới Amsterdam, Phuket và Colombo, đồng thời tăng tần suất trên các đường bay Singapore, Manila, Moscow, Cao Hùng, Melbourne và Sydney.

Trong thời gian tới, chiến lược mạng bay sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng ưu tiên các thị trường đường dài có hiệu quả cao như châu Âu và Australia, đồng thời mở rộng tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc, những khu vực vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Theo ông Hà, ngay cả trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh lịch khai thác, Vietnam Airlines vẫn tận dụng cơ hội để gia tăng doanh thu.

"Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay châu Âu đạt khoảng 91%, mức rất cao. Chúng tôi đã sử dụng tàu bay lớn hơn và mở thêm đường bay để đáp ứng nhu cầu khi một số hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác", ông nói.

Ngoài việc mở rộng mạng bay, Vietnam Airlines cũng rà soát hiệu quả từng đường bay, tăng cường quản trị doanh thu, tối ưu lịch khai thác và tiết giảm các khoản chi chưa cấp thiết nhằm bù đắp áp lực từ chi phí nhiên liệu.

Tập trung nhóm khách có khả năng chi trả cao

Song song với mở rộng quy mô, Vietnam Airlines tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng doanh thu.

Theo lãnh đạo hãng, Vietnam Airlines sẽ tập trung vào nhóm khách hàng doanh nhân, khách quốc tế và khách hàng thường xuyên - những phân khúc có khả năng chi trả cao và đóng góp lớn vào hiệu quả khai thác.

Trong khi đó, Pacific Airlines và VASCO sẽ đảm nhiệm các phân khúc khách hàng nhạy cảm về giá, giúp toàn hệ sinh thái của Vietnam Airlines mở rộng thị phần nhưng vẫn duy trì định vị khác biệt giữa các thương hiệu.

Ông Đặng Ngọc Hòa cho biết hiệu quả của chiến lược này đã phản ánh trong cơ cấu lợi nhuận khi 96-97% lợi nhuận hiện đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, thay vì các yếu tố bất thường như trước đây. Doanh thu phụ trợ cũng tăng nhanh và đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng đầu tư vào hệ sinh thái hàng không, từ bảo dưỡng kỹ thuật, dịch vụ mặt đất, nhiên liệu, suất ăn đến hạ tầng tại các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành và nghiên cứu cơ hội tại Gia Bình.

Theo ông Hòa, mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ sinh thái tương tự mô hình của các hãng hàng không lớn trên thế giới, qua đó nâng cao trải nghiệm hành khách và năng lực cạnh tranh.

Vietnam Airlines chuẩn bị khai thác chuyến bay chở hàng chuyên dụng đầu tiên Vietnam Airlines dự kiến khai thác tàu bay chở hàng chuyên dụng đầu tiên ngay trong năm nay, đánh dấu bước chuyển từ mô hình chủ yếu vận chuyển hàng hóa trên khoang bụng máy bay chở khách sang khai thác đội bay hàng hóa riêng. Theo Tổng giám đốc Lê Hồng Hà, phát triển vận tải hàng hóa là một trong những mục tiêu chiến lược của hãng. Vietnam Airlines đã thành lập tổ công tác chuyên trách do một Phó tổng giám đốc phụ trách, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không quốc tế để xây dựng phương án đưa máy bay thân rộng vào khai thác hàng hóa. Tại sân bay Long Thành, hãng cũng đang đầu tư hai nhà ga hàng hóa gồm nhà ga hàng hóa thông thường và nhà ga chuyển phát nhanh, tạo nền tảng để mở rộng hoạt động logistics từ năm 2026. Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, việc phát triển đội bay chở hàng sẽ giúp hãng đa dạng hóa nguồn thu, tận dụng nhu cầu vận tải hàng hóa quốc tế đang tăng và hoàn thiện hệ sinh thái hàng không trong giai đoạn phát triển mới.



